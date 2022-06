Una galaxia de estrellas sin contrato

Suele ocurrir cada dos o tres años. Es la extensión predilecta de los contratos de las grandes estrellas de la Euroliga, que este verano vuelven a alinearse para cambiar todo el panorama de la Euroliga. O no. Porque el Efes ha sido el primero en moverse y ha cerrado el fichaje de Will Clyburn (MVP de la Final Four de Vitoria) y la renovación de Larkin. Con la recuperación de los ingresos, los clubes con mayor poder financiero afilan los cuchillos en el escaparate más suculento de agentes libres.

Mike James, Baldwin, Sergio Rodríguez, Pangos, De Colo, Okobo, Hezonja, Bacon, Grigonis, Shengelia, Brandon Davies, Milutinov, Vesely… Solo unos pocos renovarán. Aún con la delicadeza de que la temporada no ha acabado y a falta de conocer los dos equipos que completen el cartel: ¿Qué ocurrirá con la licencia fija del CSKA? Todo apunta a que este año no participarán mientras continúe la guerra, pero mantendrán la plaza para futuras ediciones.

Sobre el papel, la Euroliga volverá a adolecer de pívots dominantes y tendrá algo de escasez en el puesto de base. Los Wanamaker, Campazzo, Vildoza, Theo Maledon, Frank Ntilikina y Lundberg no están dispuestos a volver desde la NBA, que sigue siendo una amenaza. Satoransky, sí y por eso se lo rifan. Estas son las pretensiones de los presuntos participantes de la edición 2022-2023.

Alba Berlín Invitación de dos años Todos los jugadores con contrato pero habrá salidas

Pase lo que pase en la final de la Bundesliga ante el Bayern, el club tiene decidida la continuidad de Israel González al frente del equipo. En cuanto a jugadores, toda la actual plantilla tiene contrato, pero se esperan salidas dado que sus cláusulas de rescisión son asequibles. La revelación Oscar da Silva ya tiene un acuerdo con el Barça y Lo y Eriksson también despiertan cierto interés en equipos Euroliga.

Anadolu Efes Licencia fija A por el tercer título seguido con retoques como Clyburn

Centrados al 100% en el futuro de Micic. Tiene contrato, pero ganas de dar el salto a la NBA. Oklahoma tiene sus derechos y le tienta, pero el serbio quiere garantizarse protagonismo y un buen contrato. Si se va, los turcos se fijan en Satoransky. Ya han hecho oficial el fichaje de Clyburn y la renovación de Larkin hasta 2024, pero tiene cláusula de salida a la NBA y el interés de los Wizards. Dunston y Pleiss seguirán en un juego interior al que se unirá Zicic. Simon, Anderson, Moerman, Singleton y Petrusev son bajas casi seguras.

Mónaco Eurocup 2021 + top 8 2022 Sobrados de dinero a por un equipo físico: Brown, Loyd...

Mike James ha declarado que se ve «uno o dos años» más en la élite y quiere volver a los Nets junto a Durant. Si no lo consigue, su intención es quedarse en el Mónaco, dónde van a aumentar el presupuesto de 14 a 25 millones para hacer un auténtico equipazo. Tienen apalabrada la renovación de Donta Hall si no se va a la NBA y los fichajes de John Brown III (Unics), Jordan Loyd (Zenit), Jaron Blossomgame ( 16.2 puntos y 7.7 rebotes en la Eurocup con el Ratiopharm Ulm) y Elie Okobo ( Asvel), que también mira a la NBA. Están cerca de renovar a Alpha Diallo y Motiejunas (aunque ha cambiado de agencia de representación), Bacon parece que se les va a escapar y se han interesado en Causeur y Amath M´Baye. Saldrán Westermann, Will Thomas y Paris Lee, que apunta al Panathinaikos.

Armani Milán Licencia fija Otra gran inversión para volver a la Final Four

Messina plantea muchos cambios. Delaney hará un paréntesis para volver a Estados Unidos a cuidar a su hermano, postrado en una silla de ruedas desde 2017. El Chacho rechazó la renovación y regresará al Madrid y el club no cuenta con Troy Daniels ni Mitoglou (caso de dopaje abierto). Esperan renovar un año más a Kyle Hines y tienen encarrilados los fichajes de Kevin Pangos, Billy Baron, Tonut, Brandon Davies. También se han interesado en Voigtmann, que aún tiene que rescindir con el CSKA.

Baskonia Licencia fija Con Peñarroya y enfocados en la continuidad de Baldwin

A falta de hacer oficial la llegada de Peñarroya, se centra en la renovación del base. Su continuidad marcará buena parte de la planificación. Con once jugadores con contrato, dará de baja a Granger y estudia el mercado de bases y pívots. Wetzell tiene complicada su continuidad.

Estrella Roja Ganador Liga Adriática Kalinic, el bloque serbio y un par de americanos por fichar

Flamante ganador de la Liga Adriática, buscarán progresar con su férreo bloque serbio. Radonjic en el banquillo y Kalinic, Mitrovic, Dobric y Kuzmic en la cancha. Esperan renovar a Davidova y Nikola Ivanovic y se reforzarán con varios americanos. Nate Walters se ha despedido para regresar a Estados Unidos por problemas familiares y Austin Hollins no seguirá tras un año decepcionante.

Barcelona Licencia fija Se buscan «killers» para ganar la Euroliga con Jasikevicius

Pase lo que pase en el final de la ACB, se vienen muchos cambios en el Barça. Tiene cerrado el fichaje de Vesely para cubrir la marcha de Brandon Davies, al que intentó renovar. También llegará Oscar da Silva, y prescindirá de Smits y Hayes. Exum prioriza volver a la NBA. Negocian el fichaje de Satoransky, sobre el que tienen el derecho de tanteo. Jokubaitis y Laprovittola seguirán, por lo que, si llega el checo, Calathes tiene muchas papeletas para hacer las maletas. Sondeó a Juancho Hernangómez, pero seguirá en la NBA.

Bayern Licencia fija Enfilados en el fichaje de un pívot y varias renovaciones

Trinchieri seguirá al frente de una nave que en las dos últimas ediciones ha rozado la Final Four. Tras renovar a Lucic hasta 2025, lo tienen casi cerrado también con Weiler-Babb y esperan hacerlo lo mismo con Rubit, Thomas, Sisko y Hunter, que estaría dispuesto a aplazar su retirada por jugar un año más a las órdenes del italiano. Hilliard y Jaramaz también seguirán y buscan el fichaje de un pívot fuerte. Suenan Jekiri y el regreso de Devin Booker.

Fenerbahce Licencia fija Itoudis para dar otra vuelta de tuerca al proyecto

Djordjevic no va a librarse de la destitución ni aún ganándole al Efes la liga (2-0). Itoudis ocupará el banquillo y tratará de volver a poner al Fenerbahce en la parte que, por presupuesto, le corresponde. Sus primeras tareas serán tratar de convencer a De Colo para que siga en Estambul y decidir qué hacer con Pierriá Henry, sobre el que tienen una opción de corte. Hazer, Pierre y Guduric son los únicos que tienen garantizada su continuidad. El Mónaco les va a arrebatar el fichaje de Okobo, además de interesarse por Wilbekin y Calathes como bases y Milutinov, Jordan Mickey y Motley para cubrir la baja de Vesely.

Asvel Villerubanne Licencia fija Confianza en T.J. Parker y posible desbandada

El miércoles arranca la final de la Liga francesa ante el Mónaco y su propietario Tony Parker anunció que pretende renovar a su hermano como entrenador hasta 2026. Su objetivo será clasificarse para el play off, pero perderán a Okobo y Marcus Knight. Chris Jones tiene una oferta de renovación que parece que va a rechazar. Fall y William Howard también acaban contrato. Lighty y el prometedor Wembanyama liderarán un proyecto que se ha interesado en Causeur, De Colo, Labeyrie y Petr Cornelie.

Maccabi de Tel Aviv Licencia fija El inicio de un proyecto con Xavi Pascual al frente

Borrón y cuenta nueva tras ser eliminado en semifinales de Copa y Liga, algo calificado como humillante en Tel Aviv. Pese a la demora, están muy cerca de contratar a Xavi Pascual hasta 2025. Le darán las llaves de un proyecto a reformar. Zicic se va, no parecen interesados en renovar a Nunnally y a Derrick Williams y Wilbekin y Reynolds, ambos con contrato, exploran otras opciones antes de hablar con el catalán. El club trabaja en los fichajes de Onuaku (MVP liga israelí), Jordan Mickey, Ponitka y Baldwin.

Olympiacos Licencia fija En busca de continuidad y un fichaje estrella

Bartzokas no quiere tocar mucho tras regresar a la Final Four cinco años después. Sloukas, Walkup, Papanikolau, Vezenkov y Moustapha Fall seguirán siendo su columna vertebral. Oferta de renovación de dos años a Dorsey, que quiere explorar sus opciones de volver a la NBA. Contactos con Grigonis, Milutinov y el griego Panagiotis Kalaitzakis. Printezis se retira tras la final de Liga que le enfrenta al Panathinaikos.

Panathinaikos Licencia fija Inestabilidad permanente y sin rumbo

En abril despidieron a Diamantidis y Alvertis de sus cargos directivos y dimitió el presidente. Vovaras hace de entrenador y Pedoulakis de director de operaciones de una plantilla en la que Nedovid, Papapetrou y Papagiannis ostentan grandes contratos. Paris Lee será su primer fichaje y tratarán de ganarle la batalla a su eterno rival por la llegada del prometedor Panagiotis Kalaitzakis.

Real Madrid Licencia fija Reconstrucción total del juego exterior

Mucho trabajo avanzado. Tienen cerrado el regreso de Sergio Rodríguez (36 años) y Dzanan Musa, MVP de la ACB. Además, tiene encarrilado un acuerdo con Hezonja, ex del Barça, y busca otro base, con Pierriá Henry y Lorenzo Brown en la terna. Llull y Rudy renovarán un año más y Causeur y Taylor siguen sin oferta de renovación. Adiós a Heurtel y Thompkins y paciencia para que Laso vuelva a entrenar.

Virtus de Bolonia Ganador Eurocup Alfombra roja para el regreso de Scariolo y ¿Shengelia?

Los italianos vuelven con fuerza con una plantilla de muchos quilates. Teodosic, Hackett, Belinelli, Weems, Cordinier, Jaiteh... Scariolo espera renovar a Shengelia, que sigue en busca de una buena oferta de la NBA. Udoh, lesionado todo el año, tiene contrato, pero andan buscando un pívot entre los que figuran Milutinov y Mickey, sobre el que llevan la delantera. Tienen atado a Amadeo Della Valle, que salió mal del Gran Canaria pero ha reconducido su carrera hasta ser el máximo anotador de la Liga Italiana. Buscan volver a arrebatarle el título de Liga al Armani Milán para poner la guinda a la temporada.

Žalgiris Licencia fija Limpieza masiva: 8 salidas y el objetivo de Chris Jones

El seleccionador lituano Kazys Maksvytis se hace cargo de la reconstrucción total del Zalgiris, eliminado en semifinales de Liga. Habrá mínimo ocho salidas: Strelnieks, Milaknis, Jankunas (se retira), Blazevic, Webster... y quiere llegar a un acuerdo de rescisión con Giffey y Lauvergne. Ha renovado a Ulanovas y Lekavicius y espera retener a Nebo. En cuanto a fichajes, Chris Jones es su gran objetivo, ya han incorporado a Birutis (Obradoiro) y suenan los emergentes Homesley y Darius Thompson, que has despuntado en la Eurocup y en Kyle Allman (París).

Valencia Basket Posible invitación Aún sin entrenador pero con ganas de animar el mercado

Ocuparán una de las dos plazas restantes si el CSKA se queda fuera. Ha renovado a Prepelic y le está echando las redes en los mejores mares. Suenan Smits, Poythress, Grigonis, De Colo y Chris Jones y saldrán Labeyrie y Tobey. Hermannsson y Van Rossom acaban contrato. Para el banquillo, la cosa está entre Pedro Martínez y Mumbrú.

Partizán Posible invitación Zeljko Obradovic como carta de presentación

Se van de vacío tras una mala primera temporada de Zeljko Obradovic. A expensas de lo que ocurra con el CSKA, Punter, LeDay y Smailagic lideran una plantilla que espera varios refuerzos en caso de volver a la máxima competición continental.