Giedraitis, baja ante el Girona por molestias lumbares

Rokas Giedraitis es el jugador descartado por Peñarroya para la última jornada de la ACB. El club azulgrana ha informado este miércoles que el alero lituano tiene «molestias lumbares» y que no estará en el partido de esta tarde. En principio, la lesión no reviste gravedad y la ficha del exterior de 30 años será dada de alta para el iniciar el play off este sábado.

Noticia Relacionada Girona -Baskonia | Jornada 34 ACB, 20:30 horas Girona aguarda con el tesoro de la segunda plaza Iván Benito Su lugar en la convocatoria lo ocupará Steven Enoch, sacrificado en el último duelo ante el Barcelona. El pívot armenio volverá a contar con una nueva oportunidad para demostrar su importancia en el juego interior del equipo y esquivar ser el descarte durante varios partidos del play off. Su rendimiento esta temporada no está siendo el esperado y finaliza contrato a final de curso. Noticia Relacionada Baskonia Peñarroya, «muy cabreado» con la ACB: «Me cuesta mucho entender que seamos nosotros los que juguemos el sábado» Iván Benito El Baskonia será segundo de la fase regular de la ACB si logra la victoria esta noche (20.30 horas) ante el Girona, ya salvado. En cuartos de final, su rival será el Joventut o el Gran Canaria. Una pareja de baile que quedará definida a partir de las 22.30 horas.