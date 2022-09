Giedraitis sobre su renovación: «Soy positivo» «Si el club me quiere, ¿por qué no seguir?», asevera el nuevo capitán del Baskonia ante los medios durante el 'Media Day'

Al habla el nuevo capitán del Baskonia. De carácter oficioso, aunque ya con su primera fotografía levantando un título, Giedraitis parece dispuesto a echar raíces en Vitoria. «Este es mi último año de contrato, mi agente hablará con el club y si ellos me quieren, ¿por qué no seguir?», ha declarado ante los medios durante una jornada del Media Day en la que Milaknis ha sido el único ausente. La entidad, en palabras de Félix Fernández, ha reiterado su voluntad por renovar cuanto antes el contrato del lituano. «Soy positivo sobre este tema. Vamos a ver que pasa pero yo estoy abierto».

Si dos personas se quieren... o como dice la popular pintada callejera que arrasa en las redes sociales, 'si os gustais pos liaros'. Es un gran punto de partida para las negociaciones, pero en esta circunstancia no es solo el amor lo que intercede, si no el negocio y cuestiones como las financieras. Por el momento, el escolta se centra en su papel sobre la pista. «No sé aún cuál será mi papel. Dependerá del entrenador. Hasta ahora todo está bien y no estoy viendo grandes cambios en cuanto a mi rol».

Giedraitis deberá ser uno de los puntales de este nuevo Baskonia «bueno, joven, hambriento…». «Se me hace raro ser el más viejo del equipo», bromea con resignación. «No sé si ser capitán es un paso más en mi carrera, pero trataré de ayudar a mis compañeros y que todos rememos en la misma dirección». Aunque por el momento no le ha hecho falta levantar la voz. «Hay un gran ambiente en el vestuario y cada día es mejor».

El lituano, ambicioso, sí se atreve a fijar objetivos antes del inicio de la temporada. «Jugar los play offs de la Euroliga y en la ACB, todo es posible». No renuncia a nada y sabe que para alcanzar esas metas deben progresar. «Necesitamos mejorar el cómo encontrar el camino hacia el aro y sentirnos más cómodos. A veces cometemos muchos errores por razones estúpidas que durante la temporada no se pueden cometer».

El triunfo de ayer ante el Bilbao Basket solo fue una pequeña muestra de lo que quiere ofrecer este año el equipo. «Por momentos nos sentimos muy bien sobre la cancha. Nos servirá para seguir construyendo porque nos queda mucho trabajo por hacer. Veremos lo que nos depara la temporada pero vamos por el buen camino», ha extraído como conclusión.