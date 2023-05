Heidegger, descarte del Baskonia para el primer partido del play off

El Baskonia arrancará este sábado el play off con solo un base natural entre su elenco de jugadores. Max Heidegger ha sido el descarte de Joan Peñarroya para el primer duelo ante el Joventut. La ausencia del estadounidense con pasaporte israelí dejará a Darius Thompson al frente de la dirección del juego, con las ayudas puntuales de Howard y Marinkovic, mientras que los azulgranas reforzarán el juego interior ante la amenaza de Tomic, verdugo habitual.

Con la ficha de Heidegger desactivada, el Baskonia ha vuelto a dar de alta a Giedraitis, cuyas molestias lumbares impidieron que participara en la última jornada ante el Girona. Howard, también tocado tras un golpe en dicho partido, forma parte de los doce convocados. «Hay que jugar un partido de play off y aquí no hay dolor, no hay bajas, ni malos momentos«, expresó al respecto el técnico catalán.