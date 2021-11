Horario y dónde ver el Gran Canaria - Baskonia de la Liga Endesa

El Bitci Baskonia juega este sábado un partido clave para el devenir tanto del equipo como de su entrenador, Dusko Ivanovic, que se encuentra en la cuerda floja. El rival será el Gran Canaria que viene de perder contra el Breogán en Liga Endesa, pero su situación dista mucho de la del conjunto vasco. Pese al mal momento, el encuentro puede servir a los azulgranas para sumar su segunda victoria consecutiva en la competición.

La situación en la clasificación de ambos equipos es muy diferente pese a que solo le separan dos triunfos. El Baskonia suma un récord de 4 victorias y 5 derrotas tras la última victoria frente al Unicaja. Por su parte, el Herbalife viene de perder contra el Breogán por 76 a 66, y marcha sexto tras conseguir 6 victorias y 3 derrotas.

El equipo dirigido por Porfirio Fisac comunicó que dos jugadores del primer equipo han dado positivo por Covid-19, por lo que causarán baja este sábado. Según informaron, ambos están convenientemente aislados en sus domicilios y asintomáticos, pero el club ha eludido revelar su identidad. El más destacado de la plantilla es el director de juego francés Andrew Albicy con un promedio de 6.3 puntos, 5 asistencias y 11.6 de valoración.

Fisac habló del rival de este sábado en rueda de prensa: «Baskonia no va a perder el carácter, y Dusko no va a perder la ambición. El carácter Baskonia no se rinde nunca. Acabarán haciendo buen trabajo. Están teniendo problemas porque la Euroliga es más dura que nunca, con demasiadas dobles jornadas, y se complica mucho la cosa», dijo.

Ambos equipos se han enfrentado un total de 76 veces con un balance claramente a favor de los alaveses. Baskonia se ha impuesto en 54 ocasiones, mientras que los insulares han ganado 22. El último triunfo se lo llevó el Gran Canaria la temporada pasada por 78 a 99.

¿Cuándo se juega el Gran Canaria - Baskonia?

El partido entre el Gran Canaria y el Bitci Baskonia se disputará este sábado 13 de noviembre a las 20.45 horas en el Pabellón La Vega de San Jose.

¿Dónde ver el Gran Canaria - Baskonia?

El encuentro se puede ver a través de Movistar Deportes. Puede seguir el minuto a minuto en nuestro directo de elcorreo.com.