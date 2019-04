Huertas: «Dejemos las matemáticas para otros equipos» 02:09 El conjunto azulgrana se aseguraría el pase al play off de la Euroliga con una victoria en la cancha del CSKA GABRIEL CUESTA Martes, 2 abril 2019, 18:21

Marcelinho Huertas quiere ahorrarse sufrimiento. El que supondría una derrota. Mirar por el rabillo del ojo qué hacen los rivales directos por entrar en el Top 8 de la Euroliga. «Hay que dejar las matemáticas para otros», señala antes de que el Baskonia vuele a Moscú para enfrentarse al CSKA en una última jornada, la que decidirá si finalmente el conjunto azulgrana consigue agarrarse a ese ansiado play off.

La victoria es la única fórmula para asegurar el pase sin depender de otros resultados. Evitar morderse las uñas durante la espera de ver qué sucede en otras canchas. «Esperamos no depender de nadie», confía un Huertas que cree que el Baskonia llega a Rusia «con la mentalidad de ir a por el partido». De no conseguir el triunfo, el play off estaría en el aire. El Baskonia tendrá delante a un adversario «muy fuerte», advierte Huertas, que ve al CSKA como un «equipo muy versátil». «Son capaces de hacerse fuertes en defensa, con hombres importantes bajo canasta, y luego tienen una gran variedad ofensiva», analiza el base.

¿Qué versión se espera del Baskonia en Moscú? «Es una batalla complicadísima. Ojalá salga un buen partido. Durante la temporada siempre hay altibajos», defiende Huertas. «Si somos capaces de defender bien, podremos correr y jugar en velocidad. Así nos sentimos a gusto». El base del Baskonia es consciente que, de conseguir la clasificación, el tiempo corre a su favor. «Vamos recuperando poco a poco a los lesionados. Tendremos más calidad y opciones. Es bueno que 'Peras' pueda contar con una plantilla más completa». Pero antes de ganar efectivos para la causa, toca ganar la batalla final por el play off en Moscú.