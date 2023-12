Ivanovic confirma la ausencia de Costello para recibir al Fenerbahce

Ángel Resa Martes, 5 de diciembre 2023, 11:16 Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

Mala noticia la víspera de recibir al potente Fenerbahce, un equipo igualado en la clasificación de la Euroliga con el Baskonia y que va recuperando hombres tras padecer varias lesiones. En cambio, el conjunto vitoriano no dispondrá mañana de Matt Costello, el 'cuatro y medio' que se torció el tobillo en Badalona a falta de medio minuto para la conclusión del encuentro. Una baja relevante y más a ojos de Dusko Ivanovic, quien confía mucho en el interior de pasaporte costamarfileño. «Matt no se ha entrenado con nosotros y no va a jugar mañana», confirmó el técnico montenegrino. A una pregunta de este periódico sobre la preocupación que se le intuye por ese contratiempo tan significativo, el entrenador azulgrana no taponó las dudas. «Para estar más seguros esperaremos a lo que digan los médicos».

El hueco de Costello habrán de cubrirlo Khalifa Diop, casi inédito tras sus problemas de espalda con Ivanovic, y un Maik Kotsar que añora el alimento que el curso pasado le proporcionaba Darius Thompson en sus brillantes bloqueos y continuaciones. En este sentido, Dusko asegura que cuenta con todo el plantel y que él determina el momento de cada cual. «Todos los jugadores están listos para ayudar al equipo y mi decisión es cuándo van a entrar». El preparador de Bijelo Polje reconoce que la baja del de Michigan debilita al conjunto alavés. «No tenemos mucho tiempo de entrenar con partidos cada dos días y seguramente que vamos a sufrir con esta lesión de Matt. Está claro. Pero intentaremos disfrutar y luchar contra el Fenerbahce». Un adversario, el turco, al que el técnico del cuadro vitoriano sitúa entre la aristocracia de la Euroliga. «Es un equipo muy completo. Tenía problemas en el último mes con muchos jugadores lesionados y por esta razón llevaba tantas derrotas. Pero ahora cuenta con todos y es uno de los mejores equipos que hay en la competición. Tiene soluciones en el poste bajo, juega muy bien el 'pick & roll' y cuenta con excelentes tiradores».