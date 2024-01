Ivanovic: «Si no somos capaces de ganar al Madrid, para qué jugar la Copa»

«Es una decepción no estar en la Copa, pero es lo que hay». Fue la primera frase de Dusko Ivanovic en la sala de prensa después de consumarse su ausencia en la cita de Málaga. Decepción sí; cierta resignación, parece, también. Explicada por el entrenador con un silogismo filosófico: «Si no somos capaces de ganar al Real Madrid, para qué jugar la Copa». Como la asunción de que a día de hoy resulta prácticamente imposible competir contra el gigante blanco y, por tanto, levantar el título. Como un helado baño de realidad.

La Copa seguramente no se escapó en este partido, sino en los 16 anteriores. «Es lo que hay ahora», insistió Ivanovic, que ya no quiere echar la vista atrás. «Ya no tenemos que pensar en la Copa, en dos días –mañana– tenemos otro partido. Hay que mirar adelante y no lamentarse de esto que ha pasado», precisó el montenegrino, consciente de que el Real Madrid es «probablemente el equipo que mejor está jugando en Europa».

La diferencia quedó plasmada en el marcador. Desde un inicio de partido que dejó muy tocado al Baskonia. «La clave ha sido nuestro comienzo, lento, blando, sin confianza. El Madrid metió todo y nosotros hemos tenido problemas para anotar. Después conseguimos entrar en partido, pero cuando nos hemos puesto a cuatro o seis puntos nos ha faltado un poco de paciencia y jugar más tranquilos en esos ataques que podían cambiar el rumbo del encuentro», explicó Ivanovic, que confía en que el conjunto azulgrana se levante para seguir compitiendo en la Euroliga y en la propia ACB. «Éste es el mejor momento para demostrar que este equipo tiene carácter».

Chus Mateo y el aliciente de eliminar al Baskonia

En el bando madridista, Chus Mateo quiso dejar claro que el Real Madrid no jugó con el objetivo de dejar al conjunto vitoriano fuera de la Copa. «Para nada. El Baskonia es un rival temible, pero no era esa nuestra motivación, ni muchísimo menos. Nosotros tenemos que hacerlo por nosotros, por respetar nuestro trabajo. El Baskonia es un competidor extraordinario, pero va a haber cuatro equipos en el bombo que van a ser muy difíciles no queremos desmerecer a nadie de los que ha entrado», reflexionó el entrenador blanco.