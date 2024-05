Ivanovic: «No hemos entendido la importancia del partido»

Dusko Ivanovic arrancó su comparecencia ante los medios tras el partido con una solicitud de disculpas. «Lo siento por la afición, el club y también por los jugadores. Ha sido una decepción de partido», confesó en un tono bajo antes de realizar cualquier tipo de valoración baloncestística. A la hora de ilustrar el desastre, se refirió al rebote ofensivo, «donde ellos han cogido 10 en los primeros 20 minutos, los mismos que nosotros en todo el partido», y también a un mal arranque de su equipo, que volvió a remar contracorriente durante todo el partido hasta un desenlace en el que el marcador se apretó. Emergió entonces la opción de voltear la dinámica del encuentro, pero los errores se reprodujeron. «Al final queríamos hacer algo, pero perdimos cuatro o cinco balones al contraataque. Esto es lo que hay», subrayó resignado.

La puesta en escena del Baskonia volvió a ser descorazonadora. El técnico montenegrino aludió como explicación a una clara falta de foco en un encuentro crucial. «Nuestra mentalidad no era la adecuada. No hemos entendido la importancia del partido. Había hablado con mis jugadores de eso, pero algunos no lo entienden», comentó con más amargura que enfado en su rostro.

La realidad es que no parece haber opción posible de escarmiento para un Baskonia que en anteriores encuentros de la Liga ACB ha mostrado un perfil desangelado similar. El propio Ivanovic reconoció que es un hecho recurrente, pero en esta ocasión no hay un duelo de Euroliga cercano que pueda abonar la teoría del cansancio acumulado. «No hay excusas para este partido. Hemos tenido descanso y tiempo para prepararlo».

«Saldremos bien»

En cualquier caso, el preparador balcánico quiso ser positivo a pesar de que la derrota complica aún más las cuentas del 'play off'. «En el próximo partido saldremos bien. Es cuestión de ser agresivos y poner energía. Todo es posible en los próximos dos partidos». Ivanovic quiso incidir en que dirige a un equipo «en el que creo» que ha hecho «grandes partidos con la mentalidad adecuada». Eso sí, de cara al choque del viernes ante el Murcia, ve muy complicada la posibilidad de que reaparezca Chima Moneke.