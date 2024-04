Ivanovic: «Lo que ha hecho este equipo ya es un gran resultado»

Dusko Ivanovic comparece más relajado que de costumbre ante los medios informativos tres horas antes de que el Baskonia vuele este lunes a Belgrado para apurar contra el Maccabi la primera de las dos oportunidades de las que dispone en su afán de acceder al 'play off' de la Euroliga. Un cruce de cuartos que le emparejaría con el Panathinaikos, segundo de la fase regular. Sellará su billete si vence a la entidad amarilla, más que un club para Israel, en su destierro de la capital serbia que le acoge. O, incluso perdiendo, si se impone el viernes en el Fernando Buesa Arena al ganador del play in entre Efes y Virtus.

Suceda lo que ocurra esta semana, el mariscal ya califica con nota alta la labor continental de su escuadra esta temporada. «Lo que ha hecho este equipo ya es un gran resultado», indica el técnico montenegrino, quien ratifica su fe en el plantel que adiestra. «Yo creo en este equipo, aunque muchas veces los jugadores no creen en sí mismos». El entrenador más laureado en la historia azulgrana espera que los dos triunfos encadenados en Madrid y Bolonia inyecten autoestima en sus jugadores ante un partido tan importante como el inminente.

Fiel al ideario 'cholista', Dusko no quiere mirar más allá del duelo con el Maccabi. «Sí, es un día grande para nosotros, la primera oportunidad para estar en el 'play off'. Y espero que podamos tener la energía que nos faltó en el último partido». Alude a la visita del Breogán resuelta con un triple de Howard a falta de segundo y medio. «Porque para ganar en Belgrado tenemos que hacer un buen partido. Pensamos sólo en este primero, no en los dos posibles».

A una pregunta de este periódico sobre si hubiera elegido el adversario que toca sin el respaldo de su hinchada, Ivanovic recurre a cierta ironía. «Antes de saber que podía ser nuestro rival te hubiera dicho que sí. Ahora te digo que no», responde mientras dibuja una sonrisa. Porque el muy ofensivo bloque de Oded Kattash muestra dos versiones, según note el respaldo de su afición o en el recinto hueco de la capital serbia. «Es muy difícil ganar al Maccabi en Tel Aviv delante de su público. Para ellos es diferente jugar en Belgrado, pero ya llevan casi un año haciéndolo y están acostumbrados».

El preparador azulgrana, que cuenta con Dani Díez tras dos encuentros sin el alero madrileño, ensalza el nivel del adversario amarillo. «Es uno de los equipos más atléticos de la Euroliga y en transición. El mejor en el rebote ofensivo y domina el juego interior. Tiene jugadores de muchísima calidad».

El inconformista Sedekerskis

Después de Dusko ha comparecido Tadas Sedekerskis en la sala de prensa del Fernando Buesa Arena. Y el capitán compagina la reivindicación por lo obtenido hasta ahora con el toque ambicioso que distingue a la entidad vitoriana. «Es una gran oportunidad para nosotros y un éxito para el club. Es un buen resultado, pero somos el Baskonia y siempre aspiramos a lo grande. No nos queremos conformar con esto. Si entramos en el 'play off', mejor».

El 'tres y medio' lituano ve al vestuario «muy mentalizado» para abatir al Maccabi. «Venimos de dos partidos muy buenos en Madrid y Bolonia y queremos aprovechar esta primera oportunidad. Mucha gente no creía que podríamos ganar a dos rivales tan buenos fuera, pero demostramos carácter y ahora todo depende de nosotros». Sedekerskis confiesa que existe «algo de cansancio a estas alturas de la temporada», pero aprieta los dientes ante los dos meses de competición -en el mejor de los casos- que restan.

De acuerdo con su técnico, Tadas reconoce la valía del plantel macabeo. «Tiene mucho talento exterior y es muy físico por dentro. Debemos de parar a sus bases», declara en referencia a su excompañero Wade Baldwin y a Lorenzo Brown. Y admite, cómo no, la enorme influencia de Howard en los resultados azulgranas. «Markus está en un momento caliente, con mucha confianza y muy acertado. Estamos ganando estos últimos partidos gracias a él».