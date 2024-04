Ivanovic: «Otros jugadores tienen que aportar más»

Olga Jiménez Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Domingo, 14 de abril 2024, 19:20 Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X

LinkedIn

Telegram

Este Baskonia se ha acostumbrado a la épica y al don sobrenatural de Markus Howard para solucionar sus partidos. El sufrimiento en la competición doméstica es singular, después de una notable trayectoria en la Euroliga, lo que demuestra que su tropa acusa el desgaste, más aún cuando ésta se ve reducida en jugadores productivos a seis o siete. Al respecto, el técnico montenegrino es consciente y quiso dar un toque de atención a los integrantes de la «segunda unidad», que ante el conjunto gallego apenas aportaron anotación ni rigor defensivo. «Es cierto que otros jugadores tienen que aportar más. Y cuando han salido no tenían la energía que necesitaba el equipo para cambiar el chip. Un jugador que jugó el viernes 30 minutos, puede ser que no pudiera. Pero los que no jugaron tanto tienen que dar la energía al equipo y empujar al que ha jugado 30 minutos, pero no ha sido el caso», recriminó el técnico azulgrana.

Entre aliviado y enfadado, compareció consciente de que la victoria ante el Río Breogán les mantiene vivos en la lucha por el play off. Seguir con opciones en ambas competiciones, sigue siendo el objetivo, aunque las formas, sobre todo por los apuros en la liga ACB, siguen sin convencer. «Una victoria muy sufrida. Sabíamos que Breogán era un equipo peligroso y que juega bien, A pesar de esto, algunos jugadores salieron relajados y esto es lo que más me fastidia. Un equipo serio con jugadores serios que quieren ganar algo, no puede salir así. Muchos errores han sido por falta de energía», reconoció. Ivanovic dio oportunidades a los menos habituales, con Raieste en el cinco inicial, Chiozza en la primera rotación o el propio Rogkavopoulos. Esta vez, Dani Díez no fue partícipe. En ninguno de los casos, mejoraron el nivel en la pista, por lo que los habituales volvieron a disputar más minutos de los previstos, casos de McIntyre, Moneke o Howard, los más utilizados rozando los 30 minutos. «Si tienen que jugar 30 minutos el martes para ganar, lo harán», advirtió Ivanovic. El dato ya no sorprende, entre Howard, Costello y Moneke anotaron 60 de los 76 puntos de su equipo. Los 133 puntos de Howard El escolta de Nueva Jersey no deja de romper estadísticas. Su voracidad ante el aro y su momento dulce como sostén para los éxitos azulgranas, le llevan a cifras al alcance de muy pocos. En los últimos cuatro partidos, ha sumado un total de 133 puntos, 34 al Virtus Bolonia y 35 al Real Madrid en Euroliga, 36 al Valencia Basket y los 28 de ayer ante la escuadra gallega. Estamos ante un jugador único y probablemente irrepetible. «El año pasado, antes de venir a Vitoria, cuando jugamos contra Baskonia en Belgrado ya dije que Markus Howard era uno de los pocos jugadores desequilibrantes. Dólo hay dos. Uno es Tavares en defensa y Howard en ataque y lo sigue siendo» afirmó el preparador de Bijelo Polje. Ese estado de gracia parece haber llegado en el momento crucial de la temporada para un Baskonia que depende absolutamente de su inspiración y puntos para ganar partidos.

Temas

Dusko Ivanovic