Peñarroya: «Si no estamos tranquilos en la segunda jornada, lo que nos viene va a ser duro de narices»

Todavía salpicado por el chaparrón de la derrota en Murcia, Joan Peñarroya ha tratado de enfocar la situación desde el paraguas de la perspectiva. «En Lugo, sin hacer un partido brillante, lo sacamos. Contra el UCAM, hicimos uno malo y no pudimos ganar. Pero si no estamos tranquilos en la segunda jornada, lo que nos viene va a ser duro de narices», ha reflexionado horas antes de recibir este sábado al Bilbao Basket.

El técnico del Baskonia es consciente de que los entrenadores deben «asumir la realidad». «El otro día no jugamos un buen partido», reitera. Le preocupó las falta de fluidez en la creación ofensiva, con un nulo balances de pérdidas y asistencias, y los problemas en el rebote también son lacerantes. «Estas cosas no se mejoran en horas. Como decía el año pasado, un equipo nuevo como el nuestro tiene que evolucionar compitiendo», ha declarado.

El catalán rechaza de forma rotunda representar los problemas de creación ofensiva en el deficiente rendimiento de Nico Mannion o en la falta del base que debería cerrar la plantilla si no surgen contratiempos físicos. «Se está personalizando mucho en Nico, que lleva dos partidos no buenos, pero esto se trata de un equipo», advierte. «Hay que tener paciencia» repite tanto para referirse al timonel italiano como al fichaje que falta por realizar.

Peñarroya asume que al equipo le queda mucho camino por recorrer. «Nos faltan cosas», asume. Por contra, la disputa de las dos primeras jornadas no le ha cambiado la idea sobre el jugador que necesita para agilizar el engranaje azulgrana. «Creo que no», confirma, antes de eludir revelar el perfil del base que le pide a la dirección deportiva. «Otra pregunta», zanja.

El entrenador azulgrana no se muestra inquieto pese a tener todavía la plantilla incompleta. «No manejo plazos. Tengo doce jugadores y somos suficientes para competir». El responsable del banquillo recuerda que el curso pasado contó con un único base, Darius Thompson, en el primer mes de competición y el equipo salió airoso hasta la llegada de Pierría Henry. «El mercado de jugadores de nivel de Euroliga no es fácil. Cuando salga, no hay ninguna duda que el club hará el máximo esfuerzo. Ahora parece que hay nerviosismo por encontrarlo, si estuviera aquí mejor, pero vamos a pensar en los que están», sostiene.

Además, le quita peso al rol que deberá asumir el anhelado base. «Aquí no tiene que venir ningún jugador salvador». Aunque sí pide, en una frase que recuerda a sus apreciaciones sobre la conveniencia de que Hugo Besson siguiera de azulgrana, que todo lo que venga sea para sumar. «Se habló desde el inicio que iba a ser una plantilla de trece jugadores. Vale, perfecto, pero que nos ayude a ser mejores», apostilla.

Por último, se ha mostrado entusiasmado por el debut de mañana en el Buesa Arena, que colgó el cartel de no hay billetes hace más de tres semanas. «El Buesa lleno es una bendición y una locura de ver. Los jugadores lo van a disfrutar», asegura. Con la ayuda del público azulgrana, espera empezar a cimentar la evolución de un equipo «joven y hambriento por dar un salto en sus carreras». «Debe ser el inicio de lo que queremos tener, esa conexión... darle a la gente lo que quieren ver para que sean importantes durante la temporada. El equipo tiene que crecer ganando partidos».

En frente, un Bilbao Basket invicto desde la pretemporada y descansado por el aplazamiento de su partido entre semana ante el Obradoiro, que jugó en la Champions. «Un equipo muy bien construido. Tienen más repertorio y más elementos que el año pasado. Físico, con centímetros, capacidad individual... Juegan una defensa muy táctica y el primer partido pasaron por encima del rival (Andorra)», ha analizado.