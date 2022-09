¿Por qué no? ¿Por qué el Baskonia no puede ganar la ACB? Esa es la visión de los jugadores azulgranas, la mayoría, a dos días del inicio de Liga. «Juego aquí. No puedo apoyar a otros equipos», apunta Giedraitis. ELCORREO les pregunta también por la posible revelación, máximo anotador y futuro MVP, con pronósticos de todo tipo. Cabales

Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión