«Jugar en la Euroliga con el Baskonia es muy emocionante»

Codi Miller- Mcintyre asume el reto. El nuevo timonel baskonista se ha mostrado este sábado feliz y entusiasmo por recalar en un club como el Baskonia, «con el que iniciaré mi carrera en la Euroliga. Es muy emocionante», ha declarado en su presentación oficial.

Lleva tres días en Vitoria y ya ha percibido la ilusión que ha generado su fichaje. Si bien es cierto que será complicado hacer olvidar a Thompson, su predisposición apunta a un director de juego todoterreno. «Depende de partidos. En algunos daré más asistencias, en otros puntos o más defensa. Si otros compañeros están mejor les daré el balón para jueguen ellos. Si vamos perdiendo no tengo problemas en tener el balón. Pero el juego ha cambiado, los bases ya no existen como antes», ha explicado.

Es consciente de la exigencia que es estar en un club como el Baskonia y en lo que supone ser el director de juego, un puesto en el que tradicionalmente ha habido jugadores históricos en la entidad alavesa. «Estoy listo para el reto. Pero me centro en el día a día. En trabajar duro y seguir mejorando».

No ha tardado en percibir una extraordinaria química en el vestuario y con sus nuevos compañeros. «Es increíble, desde el primer día me he sentido como en una familia, Dani Díez me ha enviado 30 mensajes para decirme lugares por donde salir y Markus Howard me ha ayudado con la mudanza. Hay una química fantástica», ha celebrado.

Miller- Mcintyre portará el dorsal 10 y se compromete por dos temporadas, algo que le dará estabilidad en una carrera deportiva caracterizada por muchos cambios de destino. El timonel norteamericano viene de promediar en el Gaziantep turco 15.4 puntos, 5.9 asistencias y 16.9 créditos de valoración en la campaña 2022-23. También ha militado en el Zenit San Petersburgo, Cedevita Olimpia o Partizan de Belgrado con el que firmó buenas estadísticas, 13.1 puntos, 4.5 asistencias y 15.1 créditos de valoración en EuroCup durante la temporada 2020-21.

Su experiencia en la Liga Endesa viene de la mano de Morabanc Andorra con el que disputó la temporada 2021-22 y promedió 13.7 puntos y 5.1 asistencias en competición doméstica y 13.4 puntos y 6.9 asistencias en la segunda competición continental.

Un base físico

El Baskonia se muestra muy satisfecho con la adquisición de su nuevo jugador. Sus excelentes condiciones físicas, además de su amplia experiencia tanto en Europa como en la propia Liga Endesa, en las filas del Moraban Andorra, ganan enteros a la hora de su pronta adaptación. «Su adaptación será rápida. Lleva tiempo en Europa, conoce la liga española, el hacer la pretemporada desde el inicio le ayudará mucho. Es un jugador muy completo por sus características físicas que nos puede ayudar atrás y delante. Es buen defensor y corre muy bien el campo. Muy completo en todos los aspectos del juego», ha ensalzado Félix Fernández, director deportivo del club vitoriano.

Respecto a la pieza que falta para cerrar la plantilla y tal y como ha declarado en días anteriores, el discurso se mantiene. «Vamos en el camino de buscar un base más. Hoy el base puro es difícil. Es complicado. El jugador es más completo y puede hacer más cosas. Buscas alternancias y que el equipo sea más completo», ha reconocido.