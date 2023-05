Kotsar, el mejor azulgrana ante el Joventut

Joan Peñarroya

Entrenador

Desde luego que no ha sido su ‘play off’. Al equipo le faltaron alternativas en Vitoria y también ayer. Sacrificó a Hommes, pero no usó a Enoch y el Joventut volvió a mandar en el tablero vitoriano. Su recurso a la defensa zonal 2-3 no rindió tantos beneficios como esperaba.