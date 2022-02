En otra liga

Su productividad estaba alcanzando niveles preocupantes». Estas son las consideraciones del empleador giratorio de Albert Rivera al que llama vago sin eufemismos. Ahora dirá que la culpa la tiene la izquierda aunque tampoco la derecha pegaba pie con bola. Trabajar, no como el ínclito, necesitaba un Baskonia en huelga de resultados.

Descosido

Semana con muchas declaraciones de propósito de enmienda que están muy bien siempre que se les añada baloncesto. Pelillos a Lamar después de meses de secano. Del secano sacaba Neven a Marinkovic colocándolo en el quinteto titular. Empezaban los locales cambiando en defensa y nosotros, fallando cada ataque sin que nada cambiase. Meli hacía mella junto a Hines en nuestro aro para comenzar sintiéndose como en el Hall de su casa.

Tiempo muerto de Spahija para que la cosa no oliera a muerto demasiado pronto. Por la cosa del acierto, que bien vale para una Primitiva como para un aro, con triples de Vanja y Fontecchio, recuperamos distancias aun estando separados. Sentíamos una envidia sana al ver los bloqueos de Kyle, de muchos kilates, que siempre ponían a tiro a los que tiran. Las ventajas en aumento y el primer acto se iba haciendo más largo que la mesa de Putin. Ettore tiene en sus filas jugadores duros como el nombre de nuestro alero lituano.

Gracias a alguna transición, el rebote en su aro, sus pérdidas y el Costello para todo salvamos los muebles poco antes de que llegasen los de la mudanza. Nuestro tino de lejos, como un dolor de muelas; el interior, una muela picada y los relevos del futuro, unos dientes de leche. De nuevo volvíamos a las andadas ya que correr era una quimera. Tocaba sacar el 'Bentilador' e ir pensando en quedarse como 'esTroy'. Vuelta al tiro por la calle del medio y traje final a un Baskonia descosido.

Pana de Armani

Marinkovic arrancaba con un triple al que contestaban Devon y Nicolo con dos. Los de Giorgio seguían vistiendo su baloncesto muy bien mientras el nuestro continuaba con sus harapos. No sé si en Milán se canta bien pero los de Messina eran un coro. Ventajas por encima de los veinte, ataque baskonista de quinceañero y defensa infantil. La noche comenzaba, una vez más, a hacerse 'molto lungo'. No pongo en duda el esfuerzo de los jugadores, porque seguro que ellos son los primeros que quieren, pero sí el equilibrio de una plantilla que no da para el tú a tú con plantillas como la milanesa.

Sin varios pívots, bases generadores y escoltas matadores estos días seguirán siendo de un mátame camión. Un arreón al final del tercer cuarto de la mano de Rokas y Matt permitió albergar alguna esperanza hasta que un 'muChacho' volvió a bajarnos de la nube para no despejar el nubarrón. Demasiados balones tocados por las manos de Meli, en nuestro aro, técnicas a la impotencia y plantilla de siete jugadores de nivel ahora mismo sin él.

Sin materia prima suficiente no hay sistema que aguante una pizarra. La distancia continuaba siendo abismal entre un equipo con ojos, muñecas y recambios frente a otro al que se le nubla la vista sin que Neven sepa hacia qué lado del banco mirar. Así llegamos al final entre canastas sin valor y otra 'pana' que en este caso era de Armani.

Final

El AX juega en otra liga. Sin refuerzos urgentes, nuestro equipo no está para mirar a los ojos a conjuntos como el Olimpia Milán. Otra noche cerrada de baloncesto en el que la oscuridad ofensiva y defensiva vuelven a clamar por la llegada de nuevos elementos que den luz al Baskonia. Nada que objetar al esfuerzo pero sí mucho al baloncesto.