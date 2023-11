El lío de Messina que le enfrenta con tres de los mejores bases de la Euroliga: «Es un dinosaurio»

Iván Benito Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

Ni siquiera la victoria aplastante ante el Valencia Basket (83-52) han servido para calmar las aguas en Milán. Ettore Messina concedió una entrevista al medio italiano 'Il Foglio' cuyas declaraciones han resultado incendiarias. «Hay un error de base en este inicio de temporada: no tenemos el piloto adecuado para nuestro coche», subrayó el técnico italiano. «Pangos no es el hombre adecuado para hacer que este equipo juegue de cierta manera», acusó al base canadiense, ex del Barcelona, Zenit y CSKA, entre otros al que ha descartado en sus tres últimos partidos.

«Admito que cometí un error», reconoció. «No hice los ajustes correctos para simplificar el juego, haciéndolo pasar más por dos hombres grandes como Melli y Voigtmann. Con una forma más simple, tendríamos menos pérdidas, algo que nos costó varias derrotas. Debería haber entendido eso cuando Pangos pasó de ser el base suplente de los Cleveland Cavaliers a estar fuera de las rotaciones en unos pocos meses», cerró el tema, considerando un error su fichaje de la temporada pasada. Además, abordó el tema de Shabazz Napier, fichado a mitad de la temporada pasada. «Con su llegada arreglamos la situación y ganamos la liga. Pero este verano, después de que dijo que quería quedarse, aumentó aún más sus pretensiones pese a que ya le habíamos ofrecido el triple de lo que ganaba. No pudimos hacer más y ahora envía mensajes de texto a sus amigos diciéndoles que le encantaría volver», expresó sobre el jugador del Estrella Roja. El base estadounidense salió al paso en Instagram para desmentir sus declaraciones. «Deja de mentir a tus fans para solucionar tus problemas», acusó Napier. «Tu equipo no empezó como te gustaría y yo tampoco, pero deja de utilizarme como motivo. Estoy feliz de estar en el Estrella Roja», escribió, a lo que Messina trató de rebajar la polémica, sin éxito, en un comunicado. «En relación con una declaración que me ha atribuido esta mañana un periódico italiano y luego retomada por numerosas web, quisiera señalar que nunca he planteado la hipótesis de que Napier haya expresado su deseo de regresar al Olimpia Milán. Fue puramente una interpretación periodística. Tengo el mayor respeto por Napier, por el Estrella Roja y, por principio, nunca hablamos de jugadores de otros equipos» afirmó el laureado técnico italiano. Fue entonces cuando Mike James salió al paso en Twitter para echar más leña al fuego. «Yo creo al periodista» y lamentó que el entrenador de 64 años «echara a Pangos al océano». «No mirarse en el espejo y admitir que se reunieron una plantilla terriblemente construida es la cortina de humo de mayor nivel que he visto nunca», remachó. Sin embargo, el exbaskonista siguió encendido e interactuando con las respuestas de sus seguidores. La estrella ahora del Mónaco, uno de los mayores anotadores de la historia de la Euroliga, recordó su salida del Milán en 2019, cortado a la llegada de Messina a pesar de que tenía un contrato de tres años. «Hablé con él sobre la temporada unas 3 o 4 veces ese verano y luego recibí un correo electrónico al azar, de un tipo que nunca conocí, diciendo que no me quería en el equipo. Claramente no es un adulto», atacó el base de 33 años. Además, también cuestionó que en sus labores de director deportivo haya armado una plantilla con «nueve jugadores que pueden jugar de ala-pívot» (Mirotic, Melli, Voitgmann, Ricci), le llamó «dinosaurio», y agregó que necesita «mirarse en el espejo y evolucionar o esto seguirá así». «Ganar una Euroliga cuando Kyle Hines estaba en la universidad no demuestra que sepas cómo ganar hoy», remató.