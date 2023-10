Banchi rechazó entrenar al Baskonia en verano: «Perdí una gran oportunidad, pero confío en mis valores»

Luca Banchi vuelve a la Euroliga seis temporadas después. La Virtus de Bolonia le concedió la confianza de ser el sustituto de su admirado Sergio Scariolo tras su excelente labor al frente de la selección de Letonia, quinta en el último Mundial. Sin embargo, antes de la cita, el Baskonia contactó con él para hacerse cargo del banquillo pese llevar varios años alejados de la élite.

«Después de trabajar en el Estrasburgo (2022-2023), rechacé una oferta del Baskonia», ha desvelado el entrenador italiano en una entrevista al medio lituano Basketnews. «Ahí perdí una oportunidad importante, porque algunos clubes con gran potencial no cambian de entrenador durante la temporada, pero a veces puedes tener suerte, a veces no. Estoy muy orgulloso de seguir siendo muy estable en mis valores y prioridades», reveló.

Al parecer por sus palabras, la oferta azulgrana le impedía seguir entrenando a Letonia, con la que tiene grandes aspiraciones. El seleccionador se comprometió en 2021 con la selección báltica, fue la revelación del último Mundial y en 2025 organizará el Eurobasket con sus principales estrellas en una edad idónea para brillar. Así explica que dijera no pese al atractivo de regresar a la élite europea después de tanto tiempo.

Su agente la advirtió. «'Luca, con esta decisión acabarás con tu carrera', me dijo. Con 58 años dices no a un equipo como el Baskonia… suena a última llamada, último baile», le espetó. El técnico, que estuvo en el Armani Millán (2013-2015) y en el Brose Bamberg (2018), fue consciente de que la renuncia podía costarle «la esperanza de volver a la Euroliga», pero no cambió de opinión.

«Continué creyendo y dando mi mejor esfuerzo para ser serio. Me da igual si entreno al último clasificado, trato de ser serio. Probablemente alguien aprecie mi enfoque del baloncesto. No importa que vuelva a la Euroliga después de 6 años. Todavía confío en mis valores, estilo y visión del baloncesto», ha reflexionado.

Una vez finalizó el Mundial, una mañana estalló el terremoto del despido de Scariolo y a la tarde, firmaba un contrato de tres temporadas en el Virtus. «Fue muy extraño. Me sentí mal por quitarle el trabajo a un amigo. Me siento en el mismo asiento donde se sentaron Ettore Messina, Sergio Scariolo, Dan Peterson y Alberto Bucci'. Me siento muy pequeño entre esos nombres, pero es lo que es. Les doy las gracias y sigo adelante», ha concluido.