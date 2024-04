La maltrecha pierna de Moneke, centro de las incógnitas

Jon Aroca Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Jueves, 18 de abril 2024, 11:07 Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

El Baskonia cerró el duelo contra el Maccabi con una contundente derrota, la obligación de disputar otro partido más para meterse en los 'play off' y, además, la notable preocupación física por la salud de un Chima Moneke que se fue lesionado poco antes del descanso. Cuando habían pasado poco más de tres minutos del segundo cuarto, el nigeriano intentó hacer una penetración, pero tras un mal gesto se tiró al suelo con claros gestos de dolor en la parte baja de su pierna izquierda. Tuvo que abandonar el parqué acompañado por miembros de los servicios médicos del club y sin apenas poder apoyar la pierna. No jugó más durante el resto del partido e Ivanovic apeló a esperar para conocer si podrá ser de la partida mañana. Debe ser sometido a pruebas y después «se sabrá lo que tiene», avanzó el entrenador. El Baskonia, de momento, no ha desvelado el alcance de la dolencia de su baloncestista.