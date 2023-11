Mannion y Diop siguen sin recuperarse y serán baja ante el Obradoiro

Dusko Ivanovic volverá a contar mañana con el mismo elenco de jugadores que maneja desde el día de su regreso. Nico Mannion y Khalifa Diop siguen de baja y, junto a Nikos Rogkavopoulos, componen la poblada enfermería azulgrana. El club tenía la esperanza de que el base y el pívot regresaran de sus lesiones ante el Obradoiro, pero las molestias en la espalda de ambos no remiten y les impiden entrenar con el grupo.

La incertidumbre sobre su estado físico ya es una situación habitual en el Baskonia. Los servicios médicos del club han descartado lesiones de gravedad, pero el proceso de recuperación de ambos no está siendo tan rápido como se desea. «Es una evolución diaria», declaró Félix Fernández el pasado martes durante la presentación de Chiozza, cuando no descartó que ambos pudieran debutar a las órdenes de Ivanovic este domingo. Sin embargo, el montenegrino fue más pesimista al día siguiente. «Ya veremos en los próximos días si alguno de ellos puede recuperarse», expresó.

Khalifa Diop, que hasta esta temporada no se había perdido ningún partido por lesión, acumulará su octavo encuentro de ausencia. No juega desde el 17 de octubre ante el Bayern, con lo que su baja está cerca de cumplir el mes. Ante el Unicaja, se probó en el calentamiento. «Nos ha dicho que no puede», reveló Peñarroya después. Entonces, el club probó otro tratamiento que espera que surta efecto la próxima semana, en las que el Baskonia se enfrentará al Barcelona, Asvel y Valencia Basket.

Mannion, por su parte, se lesionó en los minutos finales del partido en el OAKA, el pasado 27 de octubre. El italiano sufrió un dolor muy fuerte en la espalda tras una entrada a canasta. Ya en el banquillo, se retorcía de dolor. Al principio de esta semana, todavía tenía dificultades para andar con normalidad pero desde el club insisten que está en la fase final de su recuperación. Más tiempo aún le queda a Rogkavopoulos. El club señaló que la rotura de fibras en el sóleo le impedirá volver a la pista antes de cuatro o cinco semanas.