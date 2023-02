Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

Twitter

LinkedIn

Telegram

Es de suponer que el grado de frustración del Baskonia ante la derrota frente al Joventut es importante. No puede ser de otra manera. Se había puesto mucha ilusión en esta edición de la Copa del Rey después de ver la trayectoria de los de Joan Peñarroya a lo largo de lo que va de temporada. Pero este es un torneo muy cruel. Cada partido es una final y la consecuencia es que si no ganas, te vas a casa. Solo una oportunidad cada día, no se puede fallar. De ahí el interés que suscita. No vale una actuación regular, el contrario no te perdona. No fue la mejor noche del Baskonia y el Joventut, en una segunda parte excelente, no perdonó.

Este es un partido que te vuelve a poner los pies en el suelo. La realidad se impone a la ilusión. Las competiciones continúan y hay que seguir por la senda de dar cada día lo mejor. Queda mucha temporada y aun perdiendo esta oportunidad hay recorrido. Queda mucho por jugar. La trayectoria de la temporada entra dentro de lo notable, más cuando se trata de un equipo en formación. Seis incorporaciones nuevas lo avalan y 16 victorias de 20 partidos en la Liga ACB más 13 de 24 en la Euroliga lo certifican. No se puede vivir entre disculpas pero tampoco es aconsejable salirse de la realidad y es un hecho que este equipo no está construido para ganar títulos por decreto, pero sí que su evolución es tan importante como para pensar que su juego pueda darle algún premio. Su trayectoria le ha hecho ganarse el respeto de todo el mundo. Esto que parece una tontería es necesario para moverte por el mundo de la competición. Lo importante para este Baskonia es el camino y cómo lo realiza por delante del objetivo. Éste si tiene que llegar, llegará. Razones suficientes para creer más allá de la derrota reciente. Analizar el partido sin crisis y sacar enseñanzas para mejorar forman parte del camino. Hay un mañana. Da la sensación de que los de Peñarroya han perdido un poco de frescura pero entra dentro de lo normal a estas alturas de la temporada. Para mantener el nivel de rendimiento en que se mueven necesitan de la mejor aportación de todos los componentes, de todos. Todo el mundo puede sumar y este es un buen objetivo. Me sigue pareciendo un equipo fiable, con un juego vibrante y que sobre todo aporta emoción al baloncesto, algo que el espectador agradece. La Copa es historia. En el horizonte, la Virtus de Bolonia de Scariolo. ¿Qué hay más importante?