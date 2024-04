Markus Howard pide concentración

Carlos Pérez de Arrilucea Miércoles, 10 de abril 2024, 18:28 Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

Es cuestión de no comenzar los partidos como quien recién se levanta de una siesta. Para el Baskonia, se trata de un problema recurrente que, sin ir más lejos en el calendario, se ha producido en los últimos dos encuentros. Ante el Real Madrid, se pudo reconducir el camino, pero en la cancha del Valencia Basket la reacción no fue suficiente. Markus Howard es consciente de este problema y ayer fue portavoz de la autocrítica colectiva al respecto. «No nos podemos permitir malos arranques de partido porque luego nos resulta difícil volver. No queremos ser conocidos como un equipo que comienza mal los partidos. Debemos ser nosotros los que den el primer golpe», aleccionó.

El máximo anotador de la Euroliga y la Liga ACB también cree que «hay que dar crédito» a un Baskonia que pocas veces se cae de un encuentro, pero apuesta por aprender la lección cuanto antes. En Madrid, se llegó al minuto 8 con un 27-12 en contra y frente a la escuadra taronja se llegó a amasar una desventaja de 30 puntos. La primera oportunidad llega mañana en la cancha del Virtus Bolonia, donde recomienda «un buen comienza y una alta energía» para superar a un rival y obtener el premio del octavo puesto al cierre de la fase regular. El puesto en el 'play in' ya está garantizado y la plantilla azulgrana va a por nota. El triunfo le emparejará con el Maccabi en el primer duelo del 'play in' en busca de una plaza para los cruces. Howard confía en mantener el buen pulso lejos del Buesa Arena una vez que se ha logrado «el gran honor de alcanzar la postemporada». «Todos tenemos claro que en Bolonia tenemos un partido en el que jugamos por alto. Todos tenemos ambiciones altas y queremos llegar lo más lejos posible. Cada choque es una victoria obligada», subraya Howard. En clave colectiva «No juego por las estadísticas. Tengo claro que el principal objetivo es ganar» El exterior de Nueva Jersey define alguno de los problemas colectivos de un Baskonia que depende de sus puntos y de su magia ofensiva para mantener sus aspiraciones. Howard es la estrella reconocida del equipo, pero nada hay de divo en su actitud. A la pregunta de si juega por las estadísticas, la respuesta es una negativa rotunda, sin un solo aspaviento y sincera. «No es así. Siendo parte de una organización con la tradición del Baskonia, tengo claro que el principal objetivo es ganar». Su protagonismo en ataque es clara, aceptada por el propio Dusko Ivanovic y los propios compañeros. Y tampoco aparenta que le pueda la presión por ser, en ocasiones, un solista en ataque. «Tengo un grupo de compañeros con un gran talento. Ni me siento solo en ataque ni con exceso de responsabilidad. Aquí hay muchos grandes jugadores que pueden hacer grandes cosas». Noticia relacionada Baskonia Howard ya lidera las tablas de máximo anotador en ACB y Euroliga Ángel Resa A su juicio de Howard, «a veces un partido pide cosas diferentes y tienes que adaptarte». Es la mejor definición de esas explosiones anotadoras que protagoniza desde la pasada temporada y que se han convertido en una de las señas de identidad del actual Baskonia. Defensas rivales Y a pesar de sus números, el jugador azulgrana no se da por satisfecho con su rendimiento actual. «No estoy tan cómodo con mi juego como me gustaría. Creo que aún puedo mejorar. Cada partido y cada entrenamiento es una oportunidad para hacerlo». Siempre que salta al parqué, Howard encuentra varios perros de presa y un dispositivo defensivo que trata de contener sus tiros. Reconoce que desde el tramo final de la pasada temporada notó un cambio en las defensas rivales, más atención y agresividad sobre él. «Gané experiencia al final del curso pasado y ahora me está sirviendo de mucho. Ya estoy familiarizado», confiesa un jugador que se siente «afortunado de estar donde estoy».