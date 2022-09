«Soy más que un anotador, también soy un líder», avisa Markus Howard

Valentía y ganas de «demostrar» es lo que ha transmitido Markus Howard en su presentación como nuevo jugador del Baskonia. El lugar escogido ha sido la céntrica tienda oficial del club para recibir desde el primer momento el cariño de los aficionados. Autógrafos, fotos y una sonrisa permanente para atender a cada uno de los seguidores baskonistas, pequeños y mayores, que se le acercaron tras dejar una clara declaración de intenciones ante los medios. «Soy más que un anotador, también soy un líder».

A su derecha, bien cerca por el espacio reducido, asentía Félix Fernández. «Estos días entrenando ya ha demostrado su capacidad de liderazgo». Peñarroya ya moldea la adaptación a Europa del exjugador de los Denver Nuggets, que asume el reto de jugar «al más alto nivel». «Solo he oído cosas buenas de la ACB y la Euroliga. Ahora me toca demostrar mi nivel». El director deportivo, como introducción del evento, agradecía su rápida predisposición y compromiso para incorporarse al club. «Fue todo muy rápido y hay que valorar también el trabajo de sus agentes». Tratamiento de estrella, de jugador especial.

Por condiciones, el estadounidense de 23 años, que firma hasta 2024, lo merece. «Ofreceré velocidad al juego, es uno de mis fuertes. El entrenador quiere que corramos, que juguemos mucho en transición y creo que tenemos jugadores para ello». En la universidad coincidió con Daulton Hommes, con el que domina el bloqueo y continuación como el 'pick and pop'. «Va a ser divertido. Haremos sufrir a las defensas», sugiere. Estirpe del baloncesto moderno, de los que no se ata a posiciones. «Por mi tamaño la gente dirá que soy base, pero me encuentro cómodo jugando de escolta también. He jugado en varias posiciones en mi carrera y aquí haré lo mismo».

Y hasta aquí el análisis táctico racional. Porque Howard va a jugar con el 0 en la espalda, viene de la NBA, donde no ha gozado de todas las oportunidades que le hubiera gustado, y tiene un peinado que enseguida te lleva a pensar en Larkin. «No sabía que él llevaba el cero para tener los pies en el suelo porque piensa que fue subestimado. Yo lo llevé en el instituto y en la universidad, en la NBA no pude y ahora lo recupero. No tiene relación con Shane». Mejor evitar comparaciones, pero su juego sobre la pista también debería parecerse. La sonrisa de jugón la tienen los dos.

Más reminiscencias del pasado. «En la pareja que formarán Darius y Markus puede haber cierta relación con la apuesta por Mike James y Darius Adams». Lo ha dicho Félix Fernández. «Buscamos la mezcla y alternativa para que se puedan conjuntar». O lo que es lo mismo, Peñarroya decide, pero están hechos para jugar juntos. «Él es muy comprometido con el equipo, involucra a los demás en el juego y tengo ganas de jugar con él», dice un Howard encantado con vivir en Vitoria. «Nos gusta mucho a mí y a mi mujer. Es muy verde, con muchos parques y haremos todo lo posible para adaptarnos a la nueva cultura». Como dice Félix Fernández, que le ha restado importancia al hecho de que la mayoría de fichajes no tengan experiencia en la Euroliga y la ACB pero pide «paciencia» con la adaptación del nuevo 0 baskonista, «lo vamos a disfrutar todos. Seguro».