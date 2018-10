Baskonia Martínez: «Esto nos debe servir como toque de atención» Pedro Martínez marca una jugada en el partido de Munich. / daniel kopatsch El entrenador del Baskonia, «tremendamente responsabilizado» por la derrota, recuerda que «nadie va a estar arriba solo por ilusión» ALBERTO CANTO Jueves, 25 octubre 2018, 23:03

No salió nada en Munich. Un Kirolbet Baskonia irreconocible, con muy pocos jugadores a la altura de las circunstancias. Lejos de la solvencia mínima que necesita un aspirante al Top 8. Inconsistente e inconstante. «No estoy nada contento de cómo hemos jugado. Para perder puedes estar más o menos preparado, pero jugar mal, no pasarnos el balón bien, fallar tiros que no deberíamos fallar... Son síntomas de un mal partido. A ver qué podemos hacer. Como entrenador tomas decisiones y cuando salen mal te sientes tremendamente responsabilizado», reflexionó al término del choque Pedro Martínez.

En medio de esa nebulosa que dominó el juego baskonista, dos fueron las claves principales de la derrota, a juicio del entrenador azulgrana. «Si no dominas el rebote y no tiras bien de tres, pierdes consistencia». El conjunto vitoriano firmó un paupérrimo 16% en el lanzamiento exterior. Solo cuatro aciertos en 16 intentos. «Cuando estás acertado transmites buenas sensaciones y para el siguiente jugador es fácil meter. Esta vez el que tiraba lo hacía con la presión de los fallos anteriores», explicó el catalán. Así, «pierdes confianza y esto le da energía al rival». De ahí nace la otra clave. El Baskonia ganó la batalla global de los rechaces totales (35-36), pero concedió demasiados rebotes ofensivos al adversario (11), impulsado por esa energía a la que aludía Pedro Martínez. «No es un equipo que haya destacado mucho en esa faceta y nos ha hecho mucho daño».

«Mala dinámica»

Fue un partido viciado desde el principio, en realidad. «Ha sido un mal inicio y debemos pensar en el porqué, en las decisiones previas. Empezar así te mete en una mala dinámica de confianza. Pero no es excusa, el encuentro es muy largo y hemos tenido un mal final de segundo cuarto y también en el tercero, cuando estábamos cerca de meternos en el partido. Pierdes un rebotito, tiras solo y no la metes...».

Mal de principio a fin, en resumen. «Y la consecuencia de tener una mala actuación a este nivel es perder». Tercera derrota consecutiva. Si no alarmante, sí inquietante. «Estamos a principio de temporada, es la jornada 4. Es demasiado arriesgado catalogar a los equipos. Nadie va a estar arriba porque le haga mucha ilusión», explicó el catalán, en alusión a una posible euforia desmedida por alcanzar la Final Four de Vitoria. «Esto nos debe servir como toque de atención», finalizó.