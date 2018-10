Martínez: «El Olympiacos ha castigado muy bien nuestras dudas» Pedro Martínez y David Blatt intercambian obsequios antes del partido. / Igor Aizpuru El técnico baskonista dijo no tener aún información sobre el alcance de las dolencias de Hilliard y Shields, y prefirió no opinar sobre el arbitraje SERGIO EGUÍA Jueves, 18 octubre 2018, 00:02

¿Alabó ayer David Blatt el trabajo de Pedro Martínez? Lo intentó, eso sí. Sin embargo, no terminó de decirlo. Igual son cosas de tener que expresarse en inglés. El entrenador de Olympiacos es de Boston y claro... «Cuatro son las cosas que necesita un equipo que quiere llegar lejos. Carácter, calidad, un gran entrenador y química. Baskonia tiene algo de todo eso». Nacería en Boston, USA, pero parece gallego.

El que no dudo en reconocer los méritos del conjunto del israelí -doble nacionalidad- fue el preparador del Baskonia. Y eso que mirado en frío, si los árbitros hubieran tenido mayor equilibrio quizá el resultado habría sido otro. Su respuesta a los virtuosos del silbo fue esclarecedora. También sin tener que decirlo. «Creo que Olympiacos ha jugado mejor y no podemos irnos con la sensación de que nos han quitado algo. Tenemos que pensar en hacer mejor cosas que dependen de nosotros».

Y es que la remontada final maquilló lo que había sido el partido. El de Barcelona no tuvo problema en reconocer que no le había gustado la actuación de su equipo. «Pero sin acritud», añadió, queriendo huir de las euforias desmedidas que tienen la moral de la afición en una montaña rusa.

«No veía bien»

«Ha sido un partido en el que no hemos entrado bien. El primer cuarto ha estado definido por su acierto en el triple (4 de 6), y eso ha condicionado nuestra confianza y nuestro juego. En el segundo y tercer cuarto nos ha faltado consistencia y dureza. Tampoco nos hemos pasado bien el balón. En parte por el buen juego del rival. Olympiacos ha jugado mejor y ha castigado muy bien nuestras dudas. Milutinov, por ejemplo, estuvo muy bien», concluyó.

Respecto a los dos lesionados, Shields y Hilliard, aseguró que no tenía aún más información de la evidente. «Ambos se han retirado porque no estaban en condiciones de continuar». Lo del de Filadelfia parece que es articular, tobillo, y lo del de Kansas, aunque Martínez espera «que no sea nada», daba bastante respeto tras escuchar al preparador. «Ha vuelto al campo en el segundo cuarto, aunque seguía bastante mareado por el golpe en la cara, pero en el descanso seguía igual y decía que no veía bien».

Hoy toca autobús a Madrid, mañana esperan los de Laso (21 horas). La Euroliga es así. «Una competición dura llena de muy buenos equipos, nosotros entre ellos, así que no podemos ir con la idea de que no se puede ganar, porque no es la mentalidad correcta y además porque no es verdad. Podemos ganarle al Madrid».