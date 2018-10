Baskonia Martínez: «No podemos pensar que somos guays por este resultado» Martínez y Granger, durante el partido en el Buesa. / Igor Aizpuru El entrenador del Baskonia destaca que el acierto exterior decidió el duelo pronto y pide que no se hagan «lecturas equivocadas» de tan holgada victoria IÑIGO MIÑÓN Domingo, 21 octubre 2018, 21:27

Pocas conclusiones deportivas se pueden sacar del partido de este domingo, más allá de un triunfo necesario para apuntalar la posición en la parte alta de la tabla. «Es un poco como el de la semana pasada. Meter mucho de fuera al principio y romper el encuentro en el primer cuarto con el acierto exterior. Cuando metes tanto tienes buena actividad defensiva, el otro equipo se ha venido un poco abajo y hemos sacado una diferencia muy grande», reflexionó Pedro Martínez, que incidió en las dos vertientes de un triunfo de estas características.

«Ganas de mucho y por un lado está bien, te pone contento, pero a veces te lleva a lecturas equivocadas y hemos de intentar que eso no pase, no sacar el resultado más allá de la victoria. Ni pensar que es lo normal ni qué guays somos todos, porque luego pasa lo que pasa, que pierdes los siguientes. Vamos a ver si somos capaces de estar tranquilos y no pensar más allá de que hemos ganado un partido», precisó el entrenador baskonista, que quiso contextualizar el resultado de ayer como algo circunstancial. «No creo que la diferencia entre ningún equipo de la Liga ACB y nosotros sea de 50 puntos».

Evolución de Shields

Tan holgada diferencia sí le permitió «reservar algún jugador en la segunda parte tras una semana de exigencia física». Minutos también para Penava y Miguel González en otro partido sin Shavon Shields, al que el técnico catalán espera recuperar para el partido del jueves ante el Bayern. «Vamos a ver cómo evoluciona, porque la cabeza es un tema delicado, pero está mejor. Aún no ha entrenado con el grupo, pero esperamos que tenga una progresión y pueda llegar el jueves y, si no, el domingo», explicó Pedro Martínez.

En un duelo sin excesiva tensión, ésta corrió a cargo del técnico visitante, Javi Juárez, muy enfadado y vehemente durante la segunda mitad, encontronazo incluido con el banquillo local. «Cada entrenador tiene su hoja de servicios, el comportamiento que cree más oportuno para tener tensionado a su equipo. El mío es diferente, pero respeto el suyo, todos hemos tenido derrotas muy duras y puedo entender un punto de rabia y que puedas estar enfadado con todo el mundo», dijo el preparador azulgrana.

El «mal perder» de Juárez

«Tengo bastante mal perder», reconoció el propio Juárez. «Cuando pierdo así estoy enfadado con todo el mundo. El primero, conmigo. Me frustra lo que pasa y me enfado cuando veo algo que no me gusta, sea un comentario del otro entrenador o una decisión arbitral, que por supuesto no ha tenido influencia en el resultado», explicó el técnico del UCAM Murcia. «No podemos salir a un partido como hemos salido en este, el primer cuarto ha marcado todo el partido. A partir de ahí hemos intentado tener una actitud digna», apostilló.