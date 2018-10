Baskonia Martínez: «Voigtmann se está adaptando a lo que el equipo necesita de él» Voigtmann,desde el banquillo, observa las evoluciones de un partido reciente. / Igor Aizpuru El entrenador baskonista recordó que el alemán «ya ha hecho buenos partidos y sé que volverá a hacer muy buenos SERGIO EGUÍA Jueves, 25 octubre 2018, 18:45

No es amigo Pedro Martínez de detenerse en situaciones personales, pero lo hace cuando la ocasión lo merece. Y defender a sus chicos siempre lo hace. «Todos los jugadores son imprescindibles», respondió a las preguntas sobre el rendimiento de las últimas semanas de Johannes Voigtmann. «Todos. No hay unos más imprescindibles que otros. Y Johannes es un jugador imprescindible para nosotros. No creo que haya que poner el foco en él por alguna actuación más regular. Voigtmann está haciendo un gran esfuerzo para adaptarse a lo que el equipo necesita de él (jugar de cuatro a un nivel parecido al de Shengelia). Y yo se lo valoro. Si fuera un jugador egoísta y pensara en su juego por encima del equipo, posiblemente jugaría diferente, pero se adapta al equipo, y este tiene que saber sobreponerse a una actuación algo regular de cualquier jugador».

Martínez recordó que el alemán «ya ha hecho buenos partidos y sé que volverá a hacer muy buenos. Y si eso llega en Munich, mejor que mejor, pero no me preocupa».