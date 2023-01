Máxima seriedad

El Baskonia tira de oficio para ganar en Murcia al UCAM por 80 - 87. El partido no fue brillante. No podía serlo después del esfuerzo ante el Efes del pasado viernes, que lo condicionaba todo. Con la baja de Henry y mientras se ajusta Heidegger, el equipo queda cojo en algo que tan buen resultado le estaba dando en esta primera fase de la temporada: la disponibilidad de dos bases creativos de envergadura. A Kurucs no se le puede pedir que dé la misma respuesta que Pierriá, aunque cumpla y bien desde la disciplina táctica y la actitud. Quizás por eso los de Joan Peñarroya estén desarrollando un juego discontinuo que les hace sufrir más.

El partido no fue fácil, hubo que trabajarlo mucho. No fue espectacular, pero sí serio. El guión de lo que pusieron los pupilos de Sito Alonso fue exigente. A la fluidez baskonista inicial le añadieron una defensa muy agresiva, valiente, con muchas manos y a la que costaba desbordar. Aunque se fue delante en los números del marcador, nunca se estuvo con la diferencia suficiente para no tener que esperar hasta el final. Los murcianos, con Luther y Mcfadden desde la línea de tres puntos, apretaron en el último cuarto. No les sirvió. Los azulgranas controlaron los tiempos de la mano de un sereno Darius Thompson para una victoria justa.

Una de las características que determinan el carácter del juego de este Baskonia es que toda la plantilla es útil y tiene valor. Todos, en mayor o menor medida, pueden y suman lo que permite que cada jugador tenga su momento a lo largo de la temporada. En Murcia fueron más visibles Darius Thompson, Vanja Marinkovic (con una primera parte perfecta) y Kotsar, todo un valor en las pinturas. Mañana serán otros, como se va demostrando desde el inicio de la temporada. Pero siempre desde el juego colectivo. De esta manera, el Baskonia está fuera de la mediocridad.

La defensa de ayudas es cada vez más fluida, se reciben menos tiros liberados y el esfuerzo por el rebote hace que éste no sea un sufrimiento mayor de lo normal. A pesar de ser un equipo con un gran rango de tiro, disponen de muchos buenos tiradores, consiguen un número importante de asistencias. Es un detalle importante para tener un buen juego coral.

La victoria del pasado viernes frente al Efes en la Euroliga y la lograda en Murcia devuelven a los de Peñarroya a la senda de las victorias y anulan el concepto de crisis, en cuanto a los resultados. Aunque el problema de Pierriá Henry se viva en su interior. Es un jugador necesario que, por lo escuchado y leído, parece que no va a estar. No se le puede cargar todo el esfuerzo a Thompson y Kurucs y la competición todavía es larga. Heidegger ya ha llegado y necesita entrar en los esquemas del equipo de manera inmediata. Seguro que técnico y compañeros hallarán la fórmula para que encaje.