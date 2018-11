Los mensajes de la afición azulgrana: «Te mereces lo mejor, Pedro. Y toda la suerte a 'Peras'» La hinchada azulgrana opina sobre el cambio en el banquillo del Baskonia EL CORREO Sábado, 17 noviembre 2018, 16:50

Las decisiones como el cambio en el banquillo siempre generan tertulias a pie de calle. Vitoria y el Baskonia no es una excepción. En los bares, las casas, parques... Cada aficionado azulgrana cuenta con su visión particular y los lectores de EL CORREO han podido dar su opinión poniéndose en contacto con el periódico a través las redes sociales. Estos son algunos de los comentarios más destacados:

Joxean Ponce

Se nos va un grande del Basket. Suerte en la próxima parada, Pedro. Te mereces lo mejor, porque te lo has currado siempre. Se les debería caer la cara de vergüenza por jugar así con el puesto del entrenador. Toda la suerte a Peras. Espero y deseo que trate a los jugadores con el látigo y a pan y agua.

Aingeru Sastre Arizabaleta

La culpa no la tienes tu, la tienen los jugadores. No quieren o no se qué les pasa. Si les bajaran el sueldo hasta que jugaran bien espabilarían. Mucha suerte en tus próximos proyectos, que sepas que aquí siempre vas a ser bienvenido.

José Manuel Manzano Caballero

Mucha suerte en tus próximos proyectos, Pedro. Esta claro que es mas fácil echar al entrenador que a media plantilla.

Enkarna López

Qué pena. Los culpables son varios, no uno solo.

Carlos Gurendez

No siempre se cumplen los deseos y el merecimiento se olvida. Esta siempre será tu casa, Pedro. Eskerrik asko.

Teofilo Pulido

Ánimo. Has tenido la mala suerte de que la Final Four se dispute este año en Vitoria.