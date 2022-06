«Es el momento de volver a ilusionarse»

De la semana rompepiernas de la eliminatoria contra el Valencia a una en la alta montaña de las semifinales de la ACB ante el Real Madrid. El Baskonia deberá aplacar el mal de altura en una batalla al mejor de cinco encuentros que da el pistoletazo de salida esta noche en el Wizink Center. Un choque que recuerda a otras fervientes eliminatorias previas y que vuelve a provocar un cosquilleo entre la afición azulgrana.

El conjunto de Neven Spahija llega al penúltimo escalón tras realizar los mejores veinte minutos de la temporada. Con argumentos baloncestísticos en ambos lados de la cancha y liberado de la presión por ocupar los cuatro mejores puestos. El conjunto de Pablo Laso le recibe con la etiqueta de favorito por su presupuesto, plantilla extensa y condición de mejor clasificado, pero con la piel rasgada tras superar un tramo (17 derrota sen 28 partidos) en el que demostró ser un rascacielos sostenido por tablas de madera. Los entrenadores Julen Forniés, Xabier Añúa y Iosu Larreategui analizan una eliminatoria entre dos escuadras de estilos contrapuestos que han equilibrado su capacidad competitiva en las últimas semanas.

Julen Forniés | Entrenador «No ser favorito es bueno para el Baskonia»

El técnico vitoriano no esconde que los azulgranas «lo tienen complicadísimo». «Nos van a crear muchos problemas porque hay una clara deficiencia interior. Me cuesta verles en el final, pero sí creo que van a competir muy bien». El ahora segundo entrenador de la selección de Siria tras su corto pero productivo periplo en el Leicester Riders se empapa del baloncesto de clubes y está aprendiendo de la pizarra de Spahija cómo «está sacando ventajas para Fontecchio y Peters». «Es importante que estén enchufados en el tiro, pero la clave es Baldwin. Si está motivado, centrado, puede correr, atacar el aro y sigue soltando el balón en el momento en el que le aprietan los defensores, que seguro que le van a apretar, el Baskonia tiene en él al jugador más diferencial. Si no, muy difícil».

El base estadounidense será el centro de las miradas y Forniés tiene claro cuál será la primera medida de contención que aplicará Laso para minimizarle. «Creo que Abalde y, sobre todo, Hanga harán de bases y tendrán la orden de postearle. Intentarán cargarle de faltas a él y a Enoch para obligarles a jugar con un quinteto menos físico». También sugiere cuál puede ser el punto fuerte del cuadro alavés. «Tratar de que Baldwin ataque constantemente a Llull y usar a Costello y Enoch muy abiertos contra Tavares y Yabusele. Si están acertados en el tiro de media y larga distancia, pueden ser la clave de la victoria».

Cambio de miras Otro intento de reordenar el escalafón más alto tras cumplir el objetivo de ser uno de los cuatro mejores

Augura un duelo de poder a poder en el que cree que el Baskonia necesitará salirse del guion. «Spahija tendrá que preparar alguna trampa. No sé si una zona, triples cambios, dar cancha a los jóvenes… pero algo diferente, porque no puedes jugar normal contra un equipo que va a tener un dominador interior durante todo el partido. Tienen que salir con la intensidad muy dura desde el segundo uno, porque, si luego van a querer subirla durante el partido, lo único que va a pasar es que se van a cargar de faltas».

Forniés no cree que el cansancio vaya a ser determinante siempre que no haya contratiempos físicos, lo mismo que reduce la importancia del factor cancha. «En estos dos primeros partidos en Madrid, el público no creo que apriete sobremanera y en el Buesa, no veo al Madrid sufriendo por ello porque tiene muchas finales a sus espaldas y experiencia aquí y en lugares similares». Por último, considera que el Baskonia debe aprovecharse de que ya ha cumplido un objetivo más que el Real Madrid. «No ser favorito es bueno para el Baskonia. No se nos tiene que olvidar que lo que nos gusta es llegar aquí y competir y al final el equipo lo ha logrado. Vale que es un año mucho más feo que otros, pero es el momento de volver a ilusionarse y que la gente transmita una energía renovada porque creo que les puede ayudar a competir mejor».

Xabier Añúa | Exentrenador «No descarto que vuelva a ocurrir como en 2020»

El pionero del baloncesto vitoriano sigue añorando la figura de un pívot grande y fuerte para hacer frente al poderío interior del Madrid. «Wetzell es duro e inteligente, pero hace movimientos de jugador de pies planos. Necesita un verano de trabajo de técnica individual». Añúa, a sus 87 años recién cumplidos, también se rinde a la evidencia del talento de Baldwin, «jugador de NBA en ataque», pero prefiere ensalzar el rol de Granger como reserva. «Recibe muchas críticas porque antes de las lesiones era mucho mejor jugador. Pero el tío anima mucho al equipo y tiene experiencia. No se va a achantar y eso le va a venir bien al equipo».

El extécnico azulgrana cree que no se les está dando la importancia necesaria a lo «anómala» que has sido la campaña por el covid. «Noto a los equipos con agotamiento físico y psíquico y también al Madrid después de un año que lo pasaron muy mal en ese tramo de derrotas. Creo que va a ser un serie larga y el Baskonia mínimo va a ganar un partido».

En ese caso, el Buesa Arena albergaría dos partidos de la serie. «Antes era más importante porque se llenaba. El equipo tiene que poner al Madrid contra las cuerdas para volver a encenderlo». Su experiencia le hace ser optimista. «Puede pasar como en 2020, no lo descarto para nada». Y no pude dejar pasar la oportunidad para destacar su mayor anhelo esta temporada. «Sedekerskis en forma hubiera sido dinamita para estas series».

El centro de atención Las esperanzas azulgranas de llegar a la final se enfocan en Baldwin frente al poderío interior blanco

Iosu Larreategi | Exentrenador «Es improbable que alguno de los dos gane 3-0»

El integrante del cuerpo técnico azulgrana a finales de los 90 solo ha acudido a un «par de partidos» este año al Buesa, pero tiene bien estudiado a su todopoderoso rival. «El Madrid tiene recursos para ganar en cualquier escenario de partido». Sin embargo, no cree que su poderío interior vaya a ser lo que decante la serie. «Son jugadores muy potentes pero el baloncesto de hoy se decide desde el exterior. En el juego posicional ya no existe la producción interior».

Claro que Larreategui no desdeña su capacidad reboteadora. «El Madrid juega el 90% de sus ataques con un 'pick and roll' y un tiro exterior en los primeros 10 segundos de posesión. Si les das una segunda o tercera oportunidad, el porcentaje de acierto sube mucho». Defiende la labor de Laso y cree que saldrá beneficiado en esta serie al no disponer de un base «jugón». «Tendrá superioridad en el emparejamiento defensivo con Baldwin, que es el más diferencial». Larreategui subraya la buena línea azulgrana fuera de casa y enfatiza en la cuestión física. «Si la serie se va a cinco partidos, va a tener una clara desventaja. No es momento de que Spahija utilice ahora a más jugadores si no es por necesidad».