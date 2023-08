Moneke: «Soy un monstruo y tengo que demostrarlo»

Chima Moneke confiesa que siempre quiso jugar en Vitoria. «Cuando fiché por Manresa ya me llegó que había algún interés por parte del Baskonia. Muchos jugadores han venido aquí y han utilizado este club como un trampolín para sus carreras. Yo siempre quise jugar aquí. Cuando jugaba en el Manresa y en el Mónaco era una motivación especial jugar contra el Baskonia. Conocéis mi estilo. Creo que soy auténtico», ha reconocido este jueves el carismático jugador nigeriano en su presentación oficial.

Sonriente, cordial y seguro de sí mismo, la nueva pieza interior dará otro punto físico a la pintura del Baskonia. «Empecé a jugar tarde. Comparado con otros jugadores no soy tan habilidoso ni tengo tan buen tiro y tuve que ser el jugador más duro de la cancha. Juego contra rivales de 2,10 o 2,15 y tengo que ser el mejor reboteador en cada cancha en la que juego. Soy un monstruo y tengo que demostrarlo», ha confesado entre risas.

Deslumbró en Manresa, promediando 14.8 puntos, 8.4 rebotes y 19.2 créditos de valoración en la temporada 2021-22 en las filas del BAXI Manresa siendo elegido en el mejor quinteto de la competición. Ese mismo año Chima, disputó la Final Four de la Basketball Champions League y promedió 16.1 puntos de valoración antes de fichar por los Sacramento Kings de la NBA donde las cosas se empezaron a torcer hasta recalar en el Mónaco, donde volvió a vivir la cruz del deporte.

«Cuando estuve en la NBA no era de su interés que estuviera jugando y me movieron a la G-league. En Mónaco, no le gustaba al entrenador Sasa Obradovic, me sentía encajonado. Por supuesto que este año la motivación es muy alta y tengo que demostrar a mucha gente que se equivocaban y que puedo hacerlo bien. Me veis sonreír pero, en realidad, por dentro estoy bastante enfadado por cómo se me trató y quiero reivindicarme», ha declarado abiertamente.

Respecto a sus primeros días en Vitoria y a sus sensaciones con sus nuevos compañeros y el entrenador, ha comentado que, «el equipo está gradualmente implementando las necesidades y obligaciones. El entrenador es fantástico, está desarrollando buenos hábitos para nosotros. Todos los compañeros estamos pensando en los mismos objetivos y vamos en la misma dirección. Todo es fantástico», ha añadido.

En busca del jugador 13

El 'team manager' del club, Félix Fernández ha reconocido, por su parte, que la búsqueda de un nuevo jugador en el puesto de base no cesa. «Buscamos al mejor jugador posible. No estamos quietos. Alfredo y Juan Pedro están en ello de forma muy activa», ha declarado sobre el jugador que acompañará en la demarcación de timonel a Mannion y Miller-McIntyre.

El Baskonia no se marca plazos para esta última incorporación. «Muchas veces las operaciones no salen como tú piensas, las operaciones que iniciamos a veces se paran, hay jugadores a la espera de lo que ocurre con la NBA o la Liga de Desarrollo.Hay que tener paciencia, pero seguimos en ello», concluye Fernández.