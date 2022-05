Mirza Teletovic (Mostar, Bosnia-Herzegovina, 1985) acepta de buen grado conversar sobre el Baskonia. Con el trascendental choque de mañana ante el Valencia en el horizonte, una de sus habituales visitas a Vitoria es una magnífica excusa para conversar sobre el club, el baloncesto y los nuevos tiempos. «No estoy de visita. Para mí también es mi casa», corrige. Llegó el miércoles, cenó con Neven Spahija y ayer por la mañana se pasó por el entrenamiento en el Buesa Arena. «Les dije que nadie les podía ayudar más que ellos y el entrenador. Poco más. Les toca hablar en la cancha, como nosotros hacíamos». Le volverá a tocar ver el encuentro desde casa. «Vuelvo a Bosnia; tengo obligaciones».

Al actual presidente de la Federación Bosnia le hubiera encantado estar presente en las gradas porque disfrutó mucho con el partido del martes. «Así hay que jugar. Los cuatro minutos malos son una losa del principio de temporada pero creo que van a pasar. Neven está haciendo un trabajazo tremendo intentando que esos agujeros psicológicos desaparezcan. He estado en muchos vestuarios y eso no es fácil de cambiar». La leyenda del Baskonia se deshace en elogios hacia su exentranador, «un muy buen tipo», reitera, sin olvidarse de Dusko Ivanovic, al que exculpa del mal arranque de temporada. «Al principio perdieron mucho y se sentían inferiores. Decían que Dusko era duro pero no entienden que que ni de cerca a como era antes. Ahora los jugadores no están acostumbrados a entrenar tanto y se ponen una barrera. Tienen asumido en la cabeza que no es normal. Y contra eso...»

Directo, con una voz penetrante y encantador en el trato. Junto a Maja, su mujer, propone una cita en un céntrico restaurante de la ciudad pese a haber empezado ya a hincarle el diente, el cuchillo y la cuchara a los platos. Garbanzos, muslo de pollo y una tarrina de chocolate y frambuesa. «Me mantengo en forma», sostiene sin titubear. Una embolia pulmonar le obligó a anunciar su retirada en 2018 cuando jugaba en los Bucks. Quién sabe si podría haber sido campeón de la NBA. Tampoco le importa. «Es aburrida». Sin embargo, desde el pasado verano, vuelve a competir, en la segunda división bosnia, en el KK Turbina de su ciudad natal donde hace unos meses anotó 38 puntos.

«Todavía si vuelvo a la Euroliga, meto 20 por partido (Se produce un silencio). Andando», añade desafiante. Su mujer asiente. «Especialmente en esta Euroliga y ACB», agrega antes de lucir una media sonrisa. No queda del todo claro si lo dice con franqueza o bromea un tipo de todavía 36 años, ganador de dos ACB, una Copa del Rey y tres Supercopas y partícipe de dos Final Four en sus seis temporadas (2006-2012) como azulgrana.

«Jugábamos por amor»

«Imagínate si jugáramos el equipo que había antes» –sugiere–. «Arrasaríamos». Esto lo dice en serio y se explica. «He hablado con mucha gente que me ha dicho que la calidad ha bajado bastante». Hay un motivo claro, los tentáculos de la NBA son cada vez más largos. «Han aprendido que los jugadores jóvenes de Europa maduran más rápido que los americanos. Pero muchos se van muy pronto. Si te vas con 18 años a la NBA, te faltan 7 años de trabajo. Allí no hay tiempo para prepararte, necesitan el producto fabricado para ganar partidos. Y luego muchos vuelven y se piensan más de lo que son», fue el mensaje que les transmitió también ayer en el Bakh a los canteranos azulgranas.

En su propio país hay un ejemplo claro. Dzanan Musa, MVP de la ACB este año y con el que el excapitán azulgrana tuvo un severo enganchón en la selección en 2016 que se convirtió en debate nacional pero ya olvidado. «Ahora le viene el año más importante de su carrera. Va a ir a un Valencia, Madrid, Barcelona o Baskonia. Baldwin también sería el MVP en el Breogán. Hay que verle con otros ocho jugadores de la misma calidad».

Momento que aprovecha para rememorar su propio camino. «Yo me salí en Bélgica antes de venir al TAU pero el primer año en Vitoria... No estuve ni de cerca al nivel de Scola y Splitter. Es parte de un proceso. Luego Tiago fue el MVP en 2010, después Fernando (San Emeterio), y al siguiente debía ser yo y se lo dieron a Panko porque les pareció que tres años al mismo equipo estaba mal. Eso es estar preparado para dar el salto».

Ahí entra la personalidad y la actitud de los jugadores, a su juicio muy diferente a la de su época. «Nosotros jugábamos por amor, ahora es por trabajo. A muchos no les gusta el baloncesto. En estos momentos, un niño de 18 años sigue teniendo mucho que aprender, sabe del teléfono, pero nada de la vida. Nosotros ya éramos hombres porque necesitábamos serlo», cavila también como la causa de que el 'carácter Baskonia' se haya difuminado.

Identificación con el club

«¿De dónde venía Scola?» –prosigue– «De un pueblito de Argentina, como Pablo (Prigioni). Yo de Bosnia, de una guerra, en la que necesitas endurecerte muy rápido. ¿Cómo transmites ahora los valores de lucha si en su vida nunca se lo han inculcado? Es difícil», reflexiona. »Y luego hay otra cosa. A mi me trajeron con 21 años, Splitter, Scola, Nocioni, Calderón, Vidal… todos veníamos jóvenes y el Baskonia era nuestra casa. Nos sentíamos identificados. Venían los nuevos y hablábamos con ellos para que entendieran lo más rápido posible lo que es jugar aquí. Cuando yo llegué, Luis me explicó las reglas desde el primer día. Pero ahora no hay continuidad«.

Preguntado sobre si se siente identificado con algún jugador de la actual plantilla, responde, a rregañadientes, «Alec Peters». ¿Quién ganaría un concurso de triples? «Puede que él, pero yo le tumbo. 2,06 de altura y 120 kilos. Siempre se me destaca por el lanzamiento. A mí me lo pedían así. Los dos últimos años le pregunté a Dusko si podía jugar al poste bajo y cuando empecé a hacerlo, conseguí ser el mejor de la liga. Pero luego vas a la NBA y te dicen quédate ahí y tira. Yo podía hacer muchas más cosas pero ahí no te dejan salirte de tu rol. Por eso digo que es aburrida».

Ya en la calle, la gente se gira a su paso. El bosnio no rehuye de ninguna de las peticiones de fotos de los aficionados. Algunos incluso le jalean. Él sonríe y levanta el puño con total naturalidad. Se le ve tan relajado que lanza varias preguntas y concluye. «¿Sabes por qué yo acabé siendo capitán de cada equipo por el que pasé? Por que no mentía a nadie, digo lo que pienso». Su mujer vuelve a asentir. Toda una bendición.

«Me gustaría traer a mi hijo dentro de unaño a jugar al Baskonia» Ya a la salida del restaurante a Teletovic se le cae la baba para hablar de Benjamin, su hijo y compañero de equipo, que el 20 de julio cumplirá 14 años. «Yo ya estaba aquí pero nació en Bosnia. Solo una de mis hijas nació en Vitoria. Los cuatros juegan al baloncesto pero Benjamin tiene más calidad que yo. Todavía no ha pegado el estirón. Yo era más alto a su edad». Su deseo y el de su madre es que en el futuro juegue en el Baskonia. «Me gustaría traerlo dentro de un año o así. Sé cómo tratan a los jóvenes y creo que es lo ideal. Además, hay otros dos chicos que también tienen muy buena pinta», vislumbra a la llegada a la plaza de la Virgen Blanca, donde rememora las celebraciones en la balconada, con su retoño en brazos. «Ya le he dicho al club que la liga de 2020 no vale. No puede haber título sin fiesta con la gente». Al emblema azulgrana le apena ver las gradas del Buesa tan vacías. «Es por el covid. Hay gente que está asustada y ahora que se ha normalizado aparece la viruela del mono. Luego, la vida es más cara y lo primero que empiezas a cortar son tus aficiones. Y también se han acostumbrado a ver el partido en casa, con cerveza, vino y su gente». «Pero en Vitoria creo que la gente va a volver», interviene su mujer. «Aquí a la gente le encanta, vas en familia y disfrutan de ver cómo el equipo pelea, tiene carácter», augura.