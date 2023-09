Rogkavopoulos, «un alero muy claro» y sin ataduras: «En el deporte no hay presión; es exigencia»

Apenas ha cumplido 22 años y ya ha rechazado ofertas de Real Madrid, Panathinaikos y Olympiacos. Asentado en la selección griega, Nikos Agapitos Rogkavopoulos (Marusi, 2001) no fue seleccionado en el Draft de la NBA y eligió el Baskonia como el mejor destino posible para seguir mejorando. «No fue una decepción. Allí lo intenté, di lo mejor de mí pero no todo está en tus manos. Es parte de la vida. Aquí estoy feliz y dispuesto también a dar lo mejor de mí».

El exterior heleno ha comparecido este martes en el Buesa Arena investido con el dorsal 17 como nuevo alero azulgrana. «La razón por la que he fichado es porque he visto jugar mucho al Baskonia, me gusta mucho, es un gran club de Euroliga y cuando veo como juegan, lo hacen con orgullo, energía, y ambición», contó en una presentación en la que llamó la atención su aire desenvuelto y discurso maduro pese a su corta edad.

«Creo que el club se amolda a mi estilo de juego y que yo tengo la misma ambición, ganas de ayudar y seguir mejorando», sostiene Rogkavopoulos, que no se obsesiona con devolverle la confianza al club por abrirle la puerta de la Euroliga con un contrato de tres temporadas ni con ser el sustituto de Giedraitis. «No creo que haya presión en el deporte, es exigencia. Empezamos a jugar cuando éramos niños y se ha cumplido en la profesión. No vengo para sustituir a nadie. Sé que Giedraitis es un gran jugador y vengo a ayudar al equipo como él hacía y agradecido de la oportunidad de estar aquí. El club tiene grandes metas y hay que trabajar para cumplir con ellos».

Recién llegado el domingo tras disputar el Mundial, el griego asegura llegar «al 100%» y con ganas de jugar. «Solo llevo dos días aquí pero los compañeros me han transmitido muy buena energía. Todos son majos, me están haciendo la adaptación fácil y Howard sí, es un gran jugador, nos va a ayudar mucho esta temporada». Admirador del serbio Bogdan Bogdanovic, toma el testigo de Bourousis como cuarto jugador griego en la historia del Baskonia. «Nunca he hablado con Bourousis pero sé que fue un gran jugador y tuvo un gran éxito aquí. Llegaron a la Final Four y espero hacer una gran temporada y alcanzar los mismos éxitos».

Su fichaje no ha sido fácil. Félix Fernández reveló que el club llevaba «varias temporadas» siguiendo a Rogkavopoulos pero que «era difícil» sacarle de Grecia, donde le consideraban uno de los jugadores con más futuro desde que aún era menor de edad. «El año pasado pudo dar el paso de salir de su país, hizo buen año y ya hemos podido tenerlo en el equipo. Tiene mucha proyección pero también presente». Por si había alguna duda sobre su posición, ya que también ha actuado como ala-pívot en alguna ocasión, el director deportivo fue cristalino. «Es un 'tres' muy claro y físico y no tenemos duda que se va a adaptar muy rápido a la disciplina del equipo», determinó.