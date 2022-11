Los números avalan las sensaciones

Los enemigos de las estadísticas aluden a que sólo cuentan media verdad. Quienes se alinean en el bando de la aritmética y los porcentajes no entienden nada mejor que los números para reflejar la imagen auténtica. Pues reconociendo que los datos aclaran bastante, aunque no todo, pocos deportes como el baloncesto permiten escudriñar con tanta precisión las circunstancias de un equipo a la luz de las cifras. Y si aludimos al Baskonia caben muy pocas dudas acerca de la fotografía fiel entre las tablas de Excel y cuanto se intuye del conjunto azulgrana tras once compromisos oficiales, seis dentro de la ACB y otros cinco en el frente continental.

Así, el cuadro vitoriano se mueve por las estadísticas desde los extremos. Unas certificaciones a uno y otro lado de la cuerda que explican de forma fehaciente el estilo del bloque azulgrana. Desde luego, en sintonía plena con la configuración del plantel que desarrolló durante el verano la secretaría deportiva de acuerdo con los criterios del entrenador.

Los datos baskonistas

1º En el porcentaje de lanzamientos dobles, triples y libres dentro de la ACB.

18º En el total de rebotes, tanto en el torneo doméstico como en la Euroliga.

1º Conjunto en el reparto de asistencias de la Liga Endesa, con una media de 19,5.

Coherencia

Las estadísticas muestran una coherencia entre el tipo de baloncesto elegido en los despachos y el que los jugadores de Zurbano escenifican sobre el parqué. Un grupo que prefiere el ritmo alto y el dinamismo para, desde una defensa colectiva mejorable a través de las responsabilidades individuales, lanzar desde la larga distancia en cuanto se presenta la primera oportunidad adecuada. Las cifras absolutas y relativas que atañen al bloque vitoriano en la ACB y la Euroliga apenas presentan diferencias significativas. Así que valen para ambos campeonatos.

Que el actual Baskonia está construido para correr y tirar se conoce nada más verlo sobre la pista y también alumbrando los números. Sus fortalezas no han de buscarse en el juego al poste bajo ni en la intimidación interior, pese al elogiable empeño taponador de Costello. Tanto en la competición española como en la europea, el equipo azulgrana cierra la tabla reboteadora, faceta en la que sufre mucho frente a escuadras más físicas debajo de los aros. Sobre todo con la lesión de Enoch, débil atrás pero quizá el único azulgrana con baloncesto de espaldas al aro.

Thompson, Giedraitis y Costello forman la espina dorsal después de once compromisos oficiales trío

En el otro platillo de la balanza se pueden hallar las grandes virtudes de un grupo que marcha sexto dentro de la ACB y figura en la parte buena del corte continental antes de recibir al Maccabi. El Baskonia encabeza la clasificación multiplicada por tres de acierto en los tiros de dos puntos (57,4%), triples (enorme 42,5%) y libres (81,3%). Y también lidera el capítulo fundamental de las asistencias (19,5), que habla de compartir la pelota. En contra, lo poco que acude a la raya de los 4,60 metros porque cualquier grupo se cobra más faltas personales cerca de los tableros -territorio que el Baskonia frecuenta lo justito- que con el mando a distancia.

Un mes largo de compromisos oficiales traducido ya en once citas depara otras conclusiones difíciles de rebatir desde la vertiente individual. El conjunto alavés dispone de un líder silencioso y de alto nivel, el base Thompson, que se yergue como el mejor fichaje estival. Segundo pasador de la ACB (6,2) y cuarto en la Europa de la primera velocidad (7) más vicelíder en robos continentales (2,2). Pese a la sociedad ilimitada que ha tejido con Kotsar en el bloqueo y continuación, es Costello quien también ocupa el protagonismo de la pelicula azulgrana hasta la fecha: cuarto taponador en el torneo doméstico (1,3) y segundo en el porcentaje de lanzamientos dobles (asombroso 83,3%). El mismo acierto cercano que firma Giedraitis, capitán en fondo y forma y tercera pata del banco después de las cinco primeras semanas de la campaña.