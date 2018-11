Obradovic: «Vitoria entiende de baloncesto, merece ser sede de una Final Four» 02:46 Obradovic durante un partido anterior. / AFP Dueño de la fórmula para ganar más que nadie, Zeljko Obradovic ve una Euroliga abierta, con un amplio abanico de candidatos para alcanzar la cita de mayo en la capital alavesa CARLOS PÉREZ DE ARRILUCEA Viernes, 9 noviembre 2018, 14:06

Zeljko Obradovic vuelve a ser esta noche un enemigo temido y admirado bajo el mando de un Fenerbahce que examinará al Baskonia en el Buesa Arena. La unanimidad se impone respecto a su figura. Es el mejor entrenador de Europa, tanto por recursos, sapiencia y carácter, como por palmarés. Acredita nueve títulos de la Euroliga, logrados con cinco clubes distintos en diferentes latitudes continentales. Del Partizán (1992) al Joventut (1994) o el Real Madrid (1995) y más tarde del Panathinaikos (2000, 2002, 2006, 2009 y 2011) al Fenerbahce (2017). Su figura enérgica es ya una estampa clásica en una Final Four, esa meta que aspira a alcanzar para visitar de nuevo Vitoria a finales de mayo de 2019. Tras años de espera, el torneo que resuelve quién es el campeón continental recala en la capital alavesa, una designación que bendice el preparador balcánico por razones del corazón. «Toda la gente merece esto. Vitoria es una ciudad de baloncesto. Hay un pabellón fenomenal que siempre está lleno. Da igual si el Baskonia juega bien o cuándo, a veces lo hace mal. Aquí, la gente entiende de baloncesto», apunta en conversación con EL CORREO.

El laureado preparador balcánico tiene claro que la labor y la insistencia del presidente del Baskonia, Josean Querejeta, han sido claves para atraer la Final Four hacia una ciudad de dimensiones humanas, tan alejada del esquema tradicional de gran capital europea como sede más apetecible. «La ciudad de Vitoria, el señor Querejeta y todo el mundo que trabaja aquí para el baloncesto merecen una Final Four». Obradovic conoce bien el carácter del presidente azulgrana. Por tanto, tiene clara la respuesta ante una pregunta 'trampa'.

–¿Qué cree que preferiría Josean Querejeta: ver al Baskonia clasificado para la Final Four de Vitoria o que el Alavés jugara competición europea la próxima temporada?

–Yo creo que querría ambas cosas porque él es así. De verdad que es impresionante lo que ha hecho para el deporte en Vitoria, especialmente para el Baskonia y en los últimos años para el Alavés. Solo hay que darle la enhorabuena. Es una persona a la que admiro mucho y le deseo lo mejor.

Su brillante trayectoria ha puesto al técnico de Cacak en innumerables situaciones. Entre ellas, la de dirigir a un equipo en cuya ciudad se va a disputar una Final Four. En esta tesitura, no hay mejor receta que «tomarlo con tranquilidad» y abstraerse de presiones. Mientras, contempla un abanico amplísimo de aspirantes a lograr uno de los cuatro pasajes para la fiesta final de temporada en el Buesa Arena. «Hay equipos históricos como Real Madrid, Barcelona, CSKA, Baskonia, Panathinaikos, Olympiacos Maccabi, el Fenerbahce en los últimos años, Efes o incluso el Bayern, que está jugando a un nivel impresionante. Hay muchísimos clubes que quieren jugar la Final Four. ¿Hablar de favoritos? Los de siempre».