Pedro Martínez: «Para aspirar a hacer partidos mejores debemos tener más equilibrio» Pedro Martínez golpea una valla publicitaria después de un error de su equipo. / Igor Aizpuru «Cuando nos hemos asentado un poco hemos empezado a dominar», apunta el técnico del Baskonia para explicar el triunfo IÑIGO MIÑÓN Jueves, 1 noviembre 2018, 21:14

El Baskonia empezó mal, enderezó el rumbo en el segundo cuarto, reventó el partido en el tercero y se dejó llevar en el cuarto, con todos los deberes hechos. «Ha sido un partido muy duro físicamente y cuando nos hemos asentado un poco hemos podido dominar, en el segundo cuarto y especialmente en el tercero», explicó Pedro Martínez, consciente de que la presión de la clasificación, con la victoria como resultado obligatorio, pudo atenazar a los suyos en ese errático comienzo de encuentro.

Reaccionó a su estilo, con un baloncesto más agresivo, corriendo la pista, pero con algunos matices, según reconoció el propio entrenador azulgrana. «El basket es equilibrio y no se puede pretender tener éxito solo defendiendo, solo tirando o solo corriendo. Nos ha faltado algo de equilibrio, especialmente en el tiro, pero hemos estado bien en defensa, en la presión, en sacarles de posiciones... De menos a más. Y corriendo. Son aspectos del juego que están bien, pero para aspirar a hacer partidos mejores debemos tener más equilibrio», reflexionó el técnico catalán.

Satisfecho, en cualquier caso. Por el resultado, necesario, y por la actitud de su equipo, sobre todo para sobreponerse a un mal arranque de partido. «Estoy contento con la mentalidad y el esfuerzo de los jugadores, que han sido capaces de mejorar algunas cosas que no estaban saliendo, especialmente al principio. Y hemos tenido una buena aportación de la gente que ha salido desde el banquillo».

Si la renta creciente serenó el juego baskonista ante del Darussafaka, el resultado debe servir también para serenar al equipo en el torneo continental después de tres tropiezos consecutivos. «Es una competición difícil, a todos nos gusta ganar y cuando pierdes te pones más nervioso. Eran tres derrotas seguidas, aunque todas pueden entrar dentro de la normalidad, y ganar te tranquiliza un poquito. Lo importante es seguir una línea y creer en ella. Si se gana es más fácil hacerlo, pero si se pierde hay que creer más, no puedes empezar a cambiar muchas cosas solo por haber tenido algunos resultados negativos», concluyó Pedro Martínez.

Caki: «Han jugado bien»

El entrenador del Darussafaka, Ahmet Caki, no encontró ningún pero a la derrota de su equipo. No los hay con tan contundente resultado. Su equipo entró bien en el partido, pero se fue apagando hasta prácticamente desaparecer en la segunda parte. «Hemos empezado muy bien, tanto en defensa como en ataque. Sabíamos que el Baskonia abre muy bien la cancha y hemos cerrado bien el rebote y las segundas opciones en el primer cuarto, pero no tanto en el segundo. Tras el descanso hemos bajado en defensa y, con muchas pérdidas, les hemos dejado romper el partido. Hay que felicitar al rival, ha jugado muy bien», resumió el técnico turco