Pedro Martínez: «La competición no espera a nadie» Martinez, en el último encuentro de Liga Endesa. / Fernando Galindo El técnico del Baskonia confía en que su equipo haya hecho limpieza mental tras una semana pasada de derrotas de cara al choque de mañana ante el Buducnost, en el que Granger será baja CARLOS PÉREZ DE ARRILUCEA Miércoles, 14 noviembre 2018, 14:14

El Baskonia pone hoy rumbo hacia tierras montenegrinas, donde mañana espera el Buducnost. Los azulgranas buscarán un triunfo en la cancha del último clasificado de la Euroliga que permita mejorar su balance actual de dos victorias y cuatro derrotas. De la convocatoria se cae, como cabía esperar, Jayson Granger, aquejado de un esguince en el empeine del pie izquierdo. La ausencia del uruguayo reduce a dos las opciones en el puesto de base, Huertas o Vildoza. Pedro Martínez ha reconocido tras el entrenamiento matinal de hoy que no tiene idea alguna del plazo de retorno del uruguayo. Mientras, asume la necesidad de un triunfo en Podgorica, aunque sin alentar el drama. «Es un partido importante, pero como lo son todos. No hay que pensar que, si no ganamos, caerán sobre nosotros las diez plagas bíblicas, pero es un partido importante. La competición no espera a nadie», remarca.

El Baskonia se mide a un oponente que sobre lleva un balance de seis derrotas en la máxima competición europea. Sin embargo, Martínez apunta a los peligros de un exceso de confianza ante un rival que, en sus duelos como local, ha estado cerca de discutir el dominio de rivales como el Panathinaikos, Maccabi o Zalgiris. Además, también confía en que los jugadores azulgranas se hayan liberado de la carga negativa acumulada la pasada semana tras las derrotas ante el Fenerbahce y MoraBanc Andorra. «Hemos hecho la necesaria crítica interna. El equipo está trabajando bien, en la línea que yo quiero. Ahora tenemos una buena oportunidad para ganar y hay que intentar ir lo más 'limpios' posible mentalmente».

La constancia de quebró en los duelos de la pasada semana, pero también se hizo imposible alargar en Andorra el esfuerzo sin premio realizado ante los turcos. A este respecto Pedro Martínez aludió al artículo de Pepe Laso publicado anteayer en EL CORREO en el que el técnico vitoriano se refería a los problemas del conjunto azulgrana para mantener un nivel competitivo suficiente para ganar cuando las energías se terminan. «Hay otros equipos que, por la razón que sea, jugando a un 60 % saca los partidos adelante. Felicidades, pero nosotros no somos así. No somos un equipo que pueda ganar jugando al 60, 80 o 90 %», asevera Pedro Martínez.