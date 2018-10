Pedro Martínez: «Nos ha faltado frescura en el último cuarto» Pedro Martínez protesta una decisión de los árbitros. / Daniel Pérez El técnico baskonista explica la derrota por «pequeños errores en defensa que se van sumando» y «el parcial final del Madrid» SERGIO EGUÍA Sábado, 20 octubre 2018, 00:07

La victoria en Madrid estuvo más cerca de lo que el resultado refleja. Quizá nunca al alcance de la mano, pero no tan lejos como para que no doliera más de lo normal que Laso volviera a salirse con la suya. Se le vio molesto a Pedro Martínez tras el encuentro. Es una persona calmada, pero tampoco hay que pisarle el callo. La propia competición le está exigiendo al preparador catalán que saque el genio. Sino los colegiados europeos no muestran consideración con su equipo.

Este viernes, como pasó contra Olympiacos, no fue respeto la palabra que pueda definir la actuación. Así que ante lo que consideró una «impertinencia» de un periodista madrileño, se mordió la lengua y suspiró en voz alta -si eso es físicamente posible- para evitar invitarle a conocer la parte baja de la espalda. Javier Clemente lo habría hecho.

Mejor ataque que defensa

Dejando lo anecdótico a un lado, que solo sirvió para que los numerosos medios madrileños presentente en la sala se negarán a preguntar nada al técnico catalán, el de Barcelona fue muy claro en el análisis del encuentro. «Ha sido un partido en el que hemos hecho algunas cosas bien, en el que hemos sabido superar dificultades, pero que en el último cuarto hemos encajado un parcial importante y nos ha faltado frescura para responder y volver al partido».

Mejor en ataque que en defensa, Martínez insistió una jornada más en el trabajo de contención. «En defensa hemos cometido pequeños errores que van sumando, detalles en el uno contra uno, en el rebote defensivo, en alguna falta con adicional... Son pequeños detalles que te condenan. En ataque, durante 30 minutos el equipo lo ha hecho bastante bien. En defensa podemos aspirar a mejorar y ser más competitivos», repitió.

Por su parte, Pablo Laso se mostró «contento por la victoria» y felicitó a sus jugadores. «Es un triunfo trabajado. En el primer tiempo, con muchos errores, el acierto nos ha conseguido una ventaja que hemos manejado bien. En el tercer cuarto, el Baskonia tenía mejor ritmo y nos han puesto en dificultades, pero en líneas generales hemos podido controlarlo y con un muy buen último cuarto, corriendo y encontrando buenos pases a tiradores, se ha cerrado el partido».