Pedro Martínez: «El partido se decide por detalles» El técnico Pedro Martínez gesticula en una acción durante el partido de ayer. / Rafa Gutiérrez El entrenador baskonista reconoce que su equipo estuvo «mal en defensa» en el último cuarto y no quiso escudarse en la polémica labor arbitral JON AROCA Viernes, 9 noviembre 2018, 23:51

La derrota de ayer contra el Fenerbahce, en un partido en el que el Baskonia tuvo opciones de triunfo hasta el final, dejó un sabor de boca amargo en Pedro Martínez. El entrenador baskonista reconoció que el encuentro pudo haberse decantado hacia cualquier lado porque había sido «muy igualado, de cara o cruz». «Es un partido que se decide por pequeños detalles en los dos lados», explicó en sala de prensa tras el encuentro.

Aunque asumió que el mal resultado iba a tapar los aciertos de su equipo, felicitó a la plantilla por haber jugado «con esfuerzo» y por su labor en el rebote. También quiso pasar página. «A seguir, tenemos un partido el domingo y debemos centrarnos en eso. No debemos lamentarnos demasiado». Para ese choque es seria duda Granger, que se marchó con un claro gesto de dolor tras torcerse el tobillo derecho. «No sé nada, tienen que hacerle una valoración y a ver qué pasa», comentó.

Sin embargo, dentro de la buena tónica general de su equipo, reconoció que no terminó satisfecho con el rendimiento de los suyos en el último parcial, clave para el desenlace del encuentro. «En el último cuarto hemos estado mal en defensa. Ellos han sido capaces de meter algunas acciones y nosotros no», destacó. Obradovic, por su parte, celebró haber aprovechado «la calidad individual» de su plantilla para lograr el triunfo.

La labor arbitral tomó un papel protagonista ayer, especialmente hacia el final del choque. Martínez no quiso escudarse en eso, aunque reconoció que «ha habido acciones». «No quiero ir por ahí. Reconozco que no estamos contentos, pero no quiero justificar el partido por ahí. Me centro en lo que depende de nosotros», remachó.

Los números baskonistas desde el triple tampoco dieron ayer excesivos síntomas de mejoría. Con 5 de 27, el Baskonia se quedó en un 18%, sensiblemente inferior al 40% que se anotaron los turcos. Martínez lamentó que con ese porcentaje «es complicado» y apeló a la confianza para poder revertir la tendencia negativa. «Cuanto más se habla de eso, más nudo se hace. Hemos de confiar y creer en nosotros y esperar a que las cosas cambien», auguró.

Diferencia horaria

Zeljko Obradovic, pese a la victoria, fue muy crítico con los suyos. No dudó en afirmar que «ha sido uno de los peores partidos de la temporada» y criticó especialmente el ritmo lento de su equipo. Para ello aportó una posible aunque extravagante causa: la diferencia horaria respecto a Estambul. «Si jugamos en España y hay diferencia horaria, voy a intentar entrenar a la hora en la que empieza el partido. Esto afecta a un jugador», explicó.