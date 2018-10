Baskonia Pedro Martínez: «He reservado a Hilliard por precaución» El entrenador del Baskonia avisa a sus jugadores de que «una victoria tan fácil no puede llevar a la pérdida de intensidad» el jueves SERGIO EGUÍA Domingo, 28 octubre 2018, 22:22

Las montaña rusas no le gustan al entrenador del Baskonia. Al menos en el trabajo. Si durante semanas trató de evitar la euforia desmedida ante una Final Four en casa, ahora se encuentra con un equipo globo que se desinfla ante el frío de la adversidad, pero que vuela muy alto al calor de los buenos resultados.

Ayer, sin levantar la voz, porque eso tampoco es de su estilo, se lo recordó en público a los jugadores. «Estos partidos que se ganan tan fácil, a veces, te llevan a una desconexión en el siguiente duelo, en nuestro caso en Euroliga, y perdemos un poco de... A veces jugar fácil te lleva a perder tensión», sentenció.

Porque la visita al Estudiantes tiene poca o ninguna historia. «Hemos conseguido romper el partido en el primer cuarto con una muy buena defensa y jugando con ritmo», reconoció el preparador catalán. «Y de ahí en adelante nos ha venido de cara el partido y hemos aguantado las rachas de acierto de Estudiantes. Hemos conseguido ganar más fácil de lo que preveíamos antes del encuentro».

El único pero al encuentro, más allá del mal porcentaje de triples es que «Hilliard se ha quejado, al final del segundo cuarto, del abductor. Él estaba dispuesto a jugar -dijo Martínez-, pero el médico, con buen criterio, me ha dicho que si era posible, mejor no forzar. Yo diría que no hay lesión pero podría haberla si hubiera forzado. Mañana -por hoy- se le realizarán más pruebas en Vitoria».

Puntos a mejorar

De cara a los próximos encuentros, Martínez señaló algunos puntos en los que trabajar. «Estudiantes ha permitido la continuación de pick&roll y los contraataques, pero otras defensas no lo van a permitir y ahí hay cosas que mejorar, no como equipo, pero sí a nivel individual. Cada partido es una historia y tenemos que tener buenas lecturas del juego cuando no sale la primera opción. Mover mejor el balón es importante. En defensa hemos estado bien, pero en el uno contra uno siempre los podemos hacer mejor».