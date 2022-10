Pierria Henry vuelve al Baskonia

«A partir del martes se incorpora con nosotros en Baskonia Pierria Henry. Buenas noches. Preguntas para Félix (Fernández, director deportivo)». Así ha cerrado Joan Peñarroya la rueda de prensa pospartido tras el triunfo ante el Real Madrid. Con un bombazo. Dejando patidifusos, con muchas preguntas, a los presentes en la sala de prensa del Fernando Buesa Arena. A la misma hora, el club hizo oficial la noticia: el Baskonia ha cerrado el regreso hasta el final de temporada del base estadounidense.

El deseado jugador número trece. El perfil que el club buscaba desde hace semanas en el mercado para cerrar el juego exterior. Un refuerzo de quilates que configura una dirección de juego de probada solvencia junto a Darius Thompson. A la espera también de lo que suceda con un anotador como Howard con el que Peñarroya es optimista. «Estoy menos preocupado. Mucho menos preocupado, pero vamos a esperar cuándo vuelve. Las noticias han sido buenas. Las pruebas, a falta de algunos resultados, nos aliviaron bastante», añadió.

Con el fichaje de Henry el Baskonia no solo incorpora uno de los mejores bases que ha tenido en los últimos años, sino también una figura adorada por la grada por su desparpajo y compromiso con la zamarra azulgrana. Un jugador que despertó el cariño unánime del Fernando Buesa Arena durante los dos años que jugó en el Baskonia. El último, con el título de Liga en el bolsillo en la frenética fase final de Valencia.

Vuelve tras poco más de un año fuera, aunque en ese tiempo hayan cambiado muchas cosas. En verano de 2021 dejó Vitoria por el potente proyecto del Fenerbahce. Una escuadra aspirante a todo que vio en su claridad con el balón y u habilidad para robar balones el recurso ideal. Pero el plan no funcionó y no se vio al Henry que deslumbró a Europa en su bautismo azulgrana en la Euroliga. Hace unas semanas terminó su vínculo con la escuadra turca con un objetivo: la NBA.

Ya no es extracomunitario

Tras mucho tiempo esperando, como objeto de deseo para muchos directivos europeos, alcanzó un acuerdo con los Houston Rockets que le permitiría debutar en la gran liga tras una carrera que empezó desde abajo, en la modestísima liga de Georgia. Pero fue breve. Mucho. Apenas unas horas después el cuadro tejano anunciaba la rescisión del contrato. Víctima de uno de esos movimientos fugaces de las franquicias estadounidense.

Ahí emergió la opción de un Baskonia que pone el broche a su plantilla. Además, con una sorpresa. Porque Henry, nacido en Estados Unidos hace 29 años, ya no es extracomunitario. Hace un año disputó el Afrobasket con Senegal, lo que le permite ejercer como jugador cotonou en un caso idéntico al de Costello. Por lo tanto, no hay problema respecto al número de fichas de no europeos, que siguen ocupadas por Howard y Hommes. Henry «aterrizará en las próximas horas en Vitoria». Una de las pocas noticias que podían elevar el nivel de euforia tras el triunfo ante los blancos.