Peñarroya: «En la espalda, Mannion no tiene nada»

El estado físico de Nico Mannion ha sido uno de los temas más relevantes de la rueda de prensa de este jueves de Joan Peñarroya. El Baskonia debuta mañana en la Euroliga ante el Real Madrid y el base italiano está lejos de ofrecer el rendimiento acorde al rol de timonel principal que parece tener asignado. La situación genera unas dudas físicas sobre el estado del jugador que el técnico no ha logrado disipar.

Preguntado sobre si el transalpino tiene algún problema en la espalda, el entrenador de Terrassa se ha mostrado sorprendido. «Primera noticia que tengo», ha afirmado. Mannion jugó ante el Bilbao Basket con extrema rigidez y se vio como en varios momentos se llevó la mano a la parte inferior de la columna. «Son gestos que tienen los jugadores. En la espalda, Nico no tiene nada». Pero, ¿y en algo más? «Está bien. Toda la plantilla está bien», ha sentenciado tras mostrarse huidizo a la pregunta.

Sin bajas, con la «muy buena noticia» de la renovación de Howard y los más de 13.000 espectadores que acogerá el Buesa Arena ante el vigente campeón, Peñarroya prefiere ser precavido. «Podemos ganar a cualquiera pero tener un poquito los pies en el suelo no viene mal», sostiene. El objetivo, al menos en palabras del técnico, pasa por «hacer una buena Euroliga como la que hicimos el año pasado». «Nos gustaría un premio mayor, pero hay que ser consistente de quienes somos. Vender a 5 de octubre que queremos estar en play off es una absoluta temeridad», ha manifestado.

El técnico remarca que el Baskonia es «el equipo más joven (25,5 años de media) y que menos partidos tiene en la alta competición (498) con mucha diferencia (228 menos que el Alba Berlín, el segundo que menos)». «No me meto ya en presupuestos», se resigna. Por ello, reitera su deseo inicial de «competir», «jugar con ritmo, energía y apoyarnos en nuestra gente».

Además, ha reconocido que no le gusta el 'play in' que se instaura este año y por el que hasta el décimo clasificado tendrá opciones de jugar play off. «Creo que 8 de 18 ya era un buen número, pero da igual lo que piense yo. Otros entrenadores con más currículum y experiencia lo querían. Es lo que hay. Va a dar más juego, eso es una evidencia, pero no sé si se le da el valor a 34 jornadas de Euroliga», valora.

A juicio de Peñarroya, el Real Madrid, su primer rival de la fase regular, no pasará por esos apuros en la lucha por los cruces. «Para mi es el gran favorito», señala después de dar argumentos de peso. «Son el equipo con diferencia más experto, el que mayor número de partidos ha disputado entre sus componentes, tienen varios títulos en su haber y un equipo que se conoce de memoria. Además, han sumado el refuerzo de un chico joven que no lo hace nada mal, el 'Facu'», ha ironizado sobre el fichaje de Campazzo.

Miller-McIntyre será uno de los que se empareje con el argentino. «La intención de contratar a Codi era ganar presencia atlética para enfrentarnos a los mejores bases. Pero Campazzo es un referente de la competición y difícilmente hará un mal partido», vaticina el técnico, que confía más en la fortaleza de su polivalente bloque. El Real Madrid, por su parte, llegará con las dudas de Tavares y Deck, posibles bajas que no condicionan la preparación del partido que hace el Baskonia. «Al Barcelona le ganaron bien sin ninguno. Encima tiene la capacidad de sacar a dos chicos jóvenes y lo hacen bien. Es lo que tiene plantillas así de 15 jugadores. Tienen los automatismos ya cogidos y la figura del Facu les da un salto de calidad en todo», ha analizado del rival.

A tenor de la renovación de Markus Howard, el técnico le plantea una misión en su segunda temporada en el Baskonia. «Es un jugador importante para nosotros, pero sabe que tiene que evolucionar para ser todavía más importante y ser menos previsibles», alega. Por último, ha respondido con resignación a la polémica de que Movistar, la cadena con los derechos de la Euroliga en España, solo haya destacado al Real Madrid y al Barcelona en sus fechas claves de la temporada. «abemos que en este deporte hay dos deportes que manejan todo y se llevan todas las portadas. Pero estamos ahí. Valencia y Baskonia juegan la Euroliga», recuerda.