Peñarroya: «No podemos ser los mejores reboteadores sin jugadores que tengan ese fuerte»

Con poco entrenamiento y mucha «preparación mental, vídeo y scouting» prepara Joan Peñarroya el triple compromiso semanal del Baskonia. «Lo afrontamos con ganas», ha señalado este martes en el que ha incurrido en dos facetas sobre las que seguir progresando. «En la fluidez y en varios aspectos defensivos». En concreto, con «el control del rebote», «aunque también va con la configuración de la plantilla. No podemos ser los mejores reboteadores sin jugadores que tengan ese fuerte».

Es ahí donde más sufre el equipo vitoriano la baja de Enoch. «Nuestro mejor reboteador en estos momentos no está». Y tampoco se marca plazos para su regreso («Cuando haya noticias ya lo dirán») ni quiere pedir públicamente la llegada de un refuerzo interior («ahí no entro») como sí ha reiterado en varias ocasiones sobre el anhelado exterior. «Tenemos que dar un paso adelante en el control del rebote defensivo e incluso en el ofensivo. Estamos cogiendo poco rebote ofensivo, seguramente porque nuestros porcentajes están siendo altos». Pese a ello, considera que el equipo «tampoco» ha tenido «grandes problemas en esa posición».

El catalán asegura que el Baskonia está atacando «más o menos bien» y destaca la importancia de tener claro el plan de partido y saber cuál es el estilo de juego que más beneficia a los azulgranas. «Nosotros sabemos lo que somos. Sabemos nuestras fortalezas y debilidades, y ahí intentamos enmascararlas», como tratarán de hacer contra el potente juego interior del Estrella Roja. «Juegan casi dos cincos simultáneamente, porque Bentil y Mitrovic juegan al cuatro pero muchas veces lo han hecho al cinco. Puede ser un foco de anotación suyo».

Este miércoles espera un partido «exigente» ante un rival que llega más descansado tras no jugar el fin de semana por un brote de covid en el Cedevita. «Es un equipo aguerrido, agresivo, que juega un baloncesto físico, que viene con algo de necesidad de sumar tras perder los dos partidos, aunque aún acabamos de empezar, y que seguro han preparado muy bien el encuentro al tener más tiempo». Con el añadido de que cuentan con una mayor «experiencia en la competición» y que están haciendo «algún cambio en la plantilla». Con la llegada de Vildoza, que no jugará mañana en el Buesa pero espera hacerlo el viernes en Madrid si la justicia no dice lo contrario.

Por último, Peñarroya quiso elogiar el compromiso de su plantilla tras el triunfo en Zaragoza. «Me dicen que fue la primera victoria fuera viajando en el día en mucho tiempo. No había pista para entrenar el domingo allí, pero es una gran señal y una muestra de implicación de los jugadores al comenzar el partido tan enchufados».