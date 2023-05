Peñarroya: «La convocatoria del sábado fue un desastre»

Joan Peñarroya ha aparecido este lunes en rueda de prensa con la culpa por la derrota del sábado. «A toro pasado evidentemente la elección del entrenador fue un desastre», adelantó. El técnico descartó a Heidegger, el único base suplente de Darius Thompson, castigado por sus dos tempranas faltas personales. «Con el partido que hicieron nuestros generadores fue una mala decisión», ha reconocido el técnico.

El entrenador del Baskonia maneja tres claves en la víspera de 'la final' liguera que enfrentará mañana a un Baskonia contras las cuerdas tras la derrota ante el Joventut en el duelo inaugural de la serie. Un resultado que le asoma al abismo y obliga a eludir la disyuntiva entre ganar o perder. No le queda otro remedio que abatir al Joventut en el Palau Olímpic- ya lo consiguió en la fase regular- para estirar el cruce hasta el sábado y añadir un nuevo triunfo que le permita el avance hasta las semifinales. El entrenador azulgrana basa su discurso previo al vuelo a Badalona en términos de reivindicación, autocrítica y confianza.

El técnico de Terrassa se muestra molesto ante las insinuaciones de que el conjunto vitoriano ha pinchado en las citas decisorias hasta la fecha, como el torneo del k.o. y el compromiso último de la Euroliga en El Pireo. «Perdimos en el campo del Olympiacos, pero por qué no se habla de los tres partidos anteriores que ganamos y también eran decisivos. Es cierto que el equipo falló en la Copa y el otro día ante el mismo rival. Pero este grupo ha hecho muchas cosas buenas. Ha jugado sus dos peores partidos contra el mismo adversario -en referencia a la Penya-, pero de ahí a colgarle el sambenito de no que no sabe competir en los momentos decisivos…».

Tras levantar una bandera en favor de sus hombres, Peñarroya acepta -incluso de manera cruda- la responsabilidad por el fiasco del sábado. Más allá del resultado también preocuparon las sensaciones ante el bloque de Carles Durán. Y apunta al tibio modo baskonista de interpretar el arranque del 'play off'. «Es una evidencia que el Joventut jugó con más energía, dureza y mentalidad que nosotros. Ese fue nuestro gran error el sábado, pero es algo subsanable para el partido de mañana», declaró ayer en la sala de prensa del Fernando Buesa Arena. «No afrontamos bien el partido y el primer responsable soy yo. Los jugadores son conscientes de que estuvieron lejos de su nivel ante un rival difícil, que tiene muy claro cómo jugar y que siempre nos ha puesto problemas». En este sentido, el preparador azulgrana está seguro de que el cuadro verdinegro volverá explotar su fortaleza en el poste bajo.

Así, Peñarroya insiste en la necesidad de recuperar la propia filosofía de baloncesto. «Debemos de ser reconocibles, que el otro día no lo fuimos, y volver a lo que nos ha traído hasta aquí. El sábado estuvimos blandos, dispersos y dejamos jugar con facilidad a sus exteriores». Y al aludir al perímetro verdinegro reclama la máxima atención el soberbio partido de Guy con sus 36 puntos y sobresaliente puntería desde el arco triple. «Hay que reconocerle el mérito de algunos canastones, pero estuvimos mal en su defensa. Es el típico tirador americano que cuando mete las dos primeras… Pusimos mucho foco en las posiciones de poste bajo y no supimos controlarle».

Para cerrar el capítulo de la autocrítica, el técnico egarense admite que, «a toro pasado», cabe achacarle un error en el descarte de Heidegger. «Una vez visto es evidente que la elección del entrenador fue un desastre». Después de reconocer todos los errores frente a un adversario que le ha vencido dos de las cuatro veces este curso. Peñarroya cree en salvar el 'match ball' y revertir la situación en Badalona para rematarla junto a los humedales de Salburua. «El vestuario está concienciado de los que se juega. No contento por lo del sábado, pero sí convencido de jugar un buen partido allí y regresar aquí. Este equipo se merece volver a jugar el sábado ante nuestra gente».