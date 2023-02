Peñarroya: «Costello ha estado toda la tarde vomitando y no sabíamos si jugaría»

El resultado fue engañoso. «Podríamos haber ganado por más ventaja», reconoció Peñarroya. Sí que matizó que el Panathinaikos «acostumbra a agarrarse muy bien a los partidos», pero no le gustó la defensa azulgrana en la segunda parte. «Nos han anotado 52 puntos. Tenemos que mejorar», asume con la tranquilidad de meter en el zurrón la decimotercera victoria en la Euroliga. «Ha sido muy importante en una semana exigente y con problemas».

No se corrió riesgos con Hommes, con molestias físicas, y hubo dudas con la comparecencia de Costello. «Matt ha estado toda la tarde con vómitos y no sabíamos si iba a poder jugar». Lo hizo durante casi veinte minutos y anotó 17 puntos.

Al Baskonia le costó mucho de inicio. «Hemos empezado mal, demasiado blandos en los primeros cinco minutos». 4-14 de parcial y solo cinco puntos anotados en otros tantos minutos hasta que Howard sincronizó la onda buena. «Ahí hemos controlado el ritmo». Con unos buenos minutos de Heidegger, debutante ayer en el Buesa. «No se le ha visto dudoso o perdido y esto está bien. Sabe de qué va esto. Tiene una muy buena mentalidad. Viene con ambición, ha pasado muy bien el balón y ha hecho el juego que pretendíamos y ha estado esforzado en defensa. De los que más ha apretado el balón».

Peñarroya abe que tiene el reto de introducirle en el engranaje del equipo cuanto antes. «La semana que viene tenemos tres días de entreno que a él sobre todo le vendrán bien». Aunque primero piensa en el partido de este domingo ante el Zaragoza, de nuevo en el Buesa, en el que espera empezar a recuperar el acierto en el triple. Anoche, sin embargo, lució un notable 67% en lanzamientos de dos puntos.

«Creo que somos un equipo que siempre se ha movido bien en el equilibrio entre los tiros de tres y de dos y en el acierto. No creo que sea algo que no haya sucedido otras veces pero luce más el triples. Tenemos un juego más equilibrado de lo que muchos dicen». Por último, elude verbalizar que el objetivo del Baskonia es meterse en el play off. «Me lo preguntáis cuando queden tres jornadas», pide antes de tratar de desgranar la exigencia de la competición para un alucinado «rookie» como el técnico catalán. «Desde la jornada uno, Baskonia está en la fiesta y dije que queríamos molestar. No ha cambiado nada. Hasta las dos últimas tres jornadas va a haber un jaleo… estamos viviendo la fase regular más bestia que se ha vivido. El formato convierte la competición en una locura. Pero bendita locura».