Peñarroya: «A la figura del entrenador habría que tenerle más respeto»

Joan Peñarroya ha ofrecido este jueves una previa particular. Porque, mientras el Baskonia busca entrenador en el mercado con Dusko Ivanovic como mejor posicionado, el técnico catalán sigue siendo el máximo responsable del banquillo azulgrana. Él quiere permanecer ajeno a esa situación. «No tengo ninguna noticia de nada», ha asegurado. Aunque sí que ha deslizado cierto malestar. «No soy ajeno a todo el ruido ni a las portadas. Creo que a la figura del entrenador habría que tenerle más respeto, pero es lo que hay», ha añadido el egarense.

En cualquier caso, él asegura estar «trabajando igual que el primer día». También estable en el plano mental. «Mi estado de ánimo es el mismo que después del partido contra Unicaja», ha detallado. Porque, recalca, «no ha cambiado nada». Ajeno a otro posible examen decisivo ante el Panathinaikos y el Andorra esta semana. «Llevo muchos años en esto. Los exámenes, si son en octubre, es que la cosa no va fina», ha resumido.

Se centra, por lo tanto, en una situación deportiva particularmente delicada. Porque a los malos resultados del equipo se suma una plaga de lesiones. Khalifa Diop, que ya fue baja en varios duelos de la pasada semana, sigue sin entrenar. Tampoco ha podido hacerlo Chima Moneke. Pero dos jugadores más son los que centran los focos. «Rogkavopoulos tiene una lesión para semanas. Dani Díez para días. Ninguno va a jugar los partidos de esta semana», ha detallado. Sin ellos ni apenas la posibilidad de recurrir a la cantera -los jugadores con los que ha contado se han ido cedidos-, la plantilla se le queda en cuadro.

Apela a «mejorar», aunque no tiene la percepción «de que estemos jugando desastrosamente», sobre todo dado el contexto. Cree imprescindible progresar en «cosas nuestras». Es decir, «que esos malos momentos no nos castiguen tanto». Porque el rival, el Panathinaikos, es de los complicados. Muy renovado en verano tras una notable inversión, no termina de arrancar. «Es un equipazo», aunque «en construcción» y «buscando su sitio» en la competición. «Tienen muchos argumentos y posibilidades en plantilla».