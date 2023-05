Peñarroya critica el calendario de la ACB: «Para nosotros es un desastre»

La última modificación del calendario en la ACB no ha gustado a Joan Peñarroya. «Que entre la penúltima y la última jornada haya diez u once días es un desastre para nosotros», ha comentado este miércoles en sala de prensa. La clasificación del Barcelona para la Final Four, a la que esta noche se puede sumar el Real Madrid, ha trastocado la agenda liguera.

Los partidos por el título de la Euroliga se disputarán entre el 19 y el 21 de mayo, fechas para las que estaba prevista la última jornada de la competición doméstica, por lo que la Liga ha optado por retrasarla hasta el miércoles 24. «¿Esto es bueno para la competición? No. pero es lo que hay. Es evidente que Euroliga es una cosa y ACB es otra cosa. Aquí nadie se pone de acuerdo», se apena el técnico del Baskonia.

Al contrario que en la Euroliga, la ACB sí pretende unificar los horarios de la última jornada en la que el Baskonia visita al Girona, inmerso en la lucha por la salvación, y el Barcelona recibe al UCAM Murcia, aún con opciones de play off. Condiciones todas ellas cogidas con pinzas, ya que la situación podría cambiar tras los resultados de los dos partidos de esta semana.

Lo que más irrita al técnico azulgrana es el escaso margen de preparación que esto provocará de cara a la primera eliminatoria de play off, que se disputa al mejor de tres partidos, mientras que semifinales y finales es al mejor de cinco. «Después de diez días parados, jugaremos a los dos días el primer partido de play off. No hay manera de entenderlo», achacaba con claridad. «¿Me parece bien? No. Ni hoy ni en septiembre. Haremos lo que podamos. Pero es lo que hay», concluye.

El Baskonia afronta esta semana un doble compromiso exigente. Mañana jueves en Badalona, en el escenario de su batacazo copero, y el domingo ante el Barcelona con las espadas en alto por el liderato de la ACB. «El partido importante es el del Joventut, no el domingo. Si no ganamos mañana… tendríamos opciones de quedar primeros pero ganando el average». Una utopía en la que Peñarroya no quiere ni pensar. «Si no vamos al 100% al Olímpic no vamos a ganar», sostiene.