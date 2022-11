Peñarroya dispondrá de Enoch y Hommes mañana ante el Zalgiris

El Baskonia tendrá este miércoles a sus trece jugadores a disposición por primera vez en lo que va de temporada. «Enoch y Hommes entrenaron ayer con el equipo, no fue la sesión más intensa del mundo pero fue buena», ha informado Peñarroya en la comparecencia previa al enfrentamiento con el Zalgiris. «En principio mañana habrá disponibilidad de los 13 componentes del equipo», ha celebrado.

El vaciado de la enfermería supone una buena noticia para los azulgranas a pesar de que ahora deberán de realizar un descarte previo antes de cada partido. Sobre ello, el técnico quiso dejar claro un matiz importante que puede ayudar a comprender quién será el jugador que ante la visita del cuadro lituano se quede fuera de la convocatoria. «Teniendo en cuenta que Enoch lleva siete ocho semanas en los que habrá hecho un entrenamiento y Hommes dos semanas fuera».

El pívot fue el primero en caer en la previa del debut en la Euroliga, semanas antes del fichaje de Pierriá Henry con el que el club completó la plantilla. Su tobillo ya parece totalmente recuperado para la acción, lo mismo que la rodilla de Hommes, con unas molestias sobre las que estimó oportuno viajar a Italia en busca de una segunda opinión. Ahora ambos regresarán con el equipo para tratar de volver a la senda de la victoria.

Son tres las derrotas consecutivas que enlaza el conjunto azulgrana, que dejó su pero cara en Manresa. «No estuvimos a la altura competitiva y eso tenemos muy claro que no nos puede pasar», ha reconocido Peñarroya tras haber analizado los últimos duelos. «No hemos podido realizar el juego que nos gusta pero dejadme que me guarde las conclusiones que he sacado».

A su juicio, los equipos todavía no han encontrado la fórmula para frenar el impulso anotador de Howard. «El scouting en Europa funciona mucho pero creo que sus últimos partidos han dependido más de nosotros que del resto de equipos». En esta mala racha, el de Terrassa destaca que «cada jugador tiene su manera de plasmar su baloncesto» y espera que la «experiencia» de un jugador como Henry, «que ya es uno más», sea «importante para dar un golpe».