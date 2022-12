«Peñarroya encaja a la perfección con el estilo de baloncesto que queremos»

El rendimiento que hasta el momento muestra el Baskonia está sorprendiendo incluso al propio Josean Querejeta. Tras un pasado curso decepcionante, el presidente azulgrana disfruta de un equipo vibrante, pero también permanece atento a una Euroliga en la que comienza a ver desavenencias que en absoluto le gustan tras la marcha de Jordi Bertomeu.

– ¿Con qué números cerrará el Baskonia el ejercicio económico del curso pasado?

– Vamos a cerrar con un pequeño déficit de cerca de 20.000 euros.

– Con una venta importante como la de Fontecchio el pasado verano...

– Nosotros contábamos con él pero al final tenía una opción de salir en unas fechas, pagó su cláusula y se marchó a la NBA. Es un chaval excepcional, pero creo que hemos rehecho bien el equipo. Ahora, el grupo está funcionando bien, ilusiona a la gente y nos ilusiona también a nosotros. Han venido jugadores que, al principio, no sabíamos qué aportación podían dar. Si te soy sincero, el rendimiento del equipo me está sorprendiendo positivamente.

– Pero Henry fue la guinda...

– Es un valor seguro que, además, nos complementaba el puesto de base, que es lo que quería el entrenador. En un principio, no encontrábamos a alguien que nos colmara plenamente. En un momento determinado, surge la oportunidad de Henry.

– Fichar a un jugador de esa talla no habrá sido fácil ni barato.

– La clave es que siempre hemos mantenido una buena relación con él. Henry estuvo muy a gusto aquí. En su momento, recibió una oferta del Fenerbahce que nos resultó imposible igualar. Este pasado, fueron pasando las opciones de NBA que buscó hasta que en un momento determinado se convence de que esa opción estaba muy difícil. Siempre hemos estado pendientes y encima de él hasta alcanzar un acuerdo.

– ¿La pandemia y la guerra de Ucrania han afectado de manera especial al negocio del baloncesto?

– Todos nos hemos tenido que apretar el cinturón. Hay matices, claro. Clubes como el nuestro, que no están en manos de un gran mecenas o de una entidad gigantesca de fútbol como pueden ser Madrid o Barcelona, hemos sufrido un poco más. De todos modos, estamos en una buena línea. Contamos con unos 15 millones de presupuesto, que es una buena cantidad para nosotros. Luego, están los que tienen 40 o 50 millones, contra los que, en teoría, es difícil competir. Sin embargo, este año lo estamos haciendo. También es cierto que tendremos momentos duros porque la temporada es muy larga. Hasta ahora, las cosas van muy bien.

– Más allá de ganar, ¿este Baskonia ha roto el molde con un estilo diferente de juego?

– La mayoría de los equipos ya no compiten con jugadores tan grandes. Es la evolución del juego; tener pequeños que generan. Por eso Joan (Peñarroya) quería tres bases en el equipo. Antes estaba la moda de jugadores muy grandes en todas las posiciones. Ahora, el juego es de los más pequeños.

«¿La Euroliga y Dubái? No tenemos más que pájaros y flores, más gastos en asesores y ningún ingreso» Bloques enfrentados

– ¿Es Joan Peñarroya esa cara nueva que hacía tanta falta en el banquillo?

– Sí. A veces, transmitir a un entrenador lo que queremos no debe de ser muy sencillo porque en ocasiones no lo hemos conseguido. Es igual que en el fútbol, podemos tener mejor o peor plantilla, más o menos economía, pero nuestro carácter tiene que ser competir. Necesitamos jugadores que sean agresivos, tengan el hambre de ganar. No podemos fichar gente que está ganando 4 millones de euros. Cuando tienes desventajas económicas, hace falta un equipo con otras señas de identidad. Siempre ha sido nuestra línea. Nos hemos podido equivocar, pero demostramos que el Baskonia ha conseguido mucho más con menos recursos que otros. Joan (Peñarroya) encaja perfectamente en el estilo de juego que queremos.

– ¿Cómo vivió Josean Querejeta el proceso que llevó a Jordi Bertomeu a abandonar la secretaría general de la Euroliga?

– Había un grupo de clubes que queríamos que Jordi continuara y otros deseaban su marcha, ya que les resultaba molesto por cuestiones personales y de enfoque del futuro de la Euroliga. A mí me parece una barbaridad prescindir de alguien con el capital de conocimiento que tiene él y que ha logrado mantener la Euroliga unida durante 21 años. Había cinco equipos que queríamos su continuidad y seis que no. Ahora mismo, estamos en inferioridad. En este momento, en la Euroliga hay dos formas de ver la competición completamente opuestas.

– ¿Cuál es su perspectiva de futuro en la Euroliga?

– Lo que nosotros queremos es tener una Euroliga sostenible. Se ha demostrado en el fútbol. Todo pasa por la centralización de los derechos televisivos y comerciales, un 'fair play' financiero, un control económico y que los mecenas y propietarios no pongan un dinero que no está fuera de mercado. Lo único que produce eso a corto o medio plazo son casos como el del Khimki, que solo tenía un millonario que ponía el dinero y que desapareció cuando dejó de ponerlo. Creo más en proyectos sostenibles, con masa social detrás e inversiones lógicas, no caprichos de 40 millones que luego dejan al club de turno como un cementerio.

– La guerra parece servida en la Euroliga.

– Las cosas están como están y no soy optimista respecto a que haya algún tipo de acuerdo.

– Mientras, se especula con la captación de nuevas inversiones en enclaves como Dubái.

– Se lanzan muchas cosas en los medios, pero a día de hoy no hay nada concreto. Lo único que tenemos ahora en la Euroliga son unos gastos muchísimo mayores con todos los asesores que hay y que antes no había. ¿Más ingresos? Ninguno.

– Como para preguntarle por un posible sistema de competición de conferencias en Europa.

– Lo desconozco. Pero si vamos a un sistema de conferencias y eso hace que por el Buesa no vayan a venir los mejores clubes de Europa, no tendrá mi apoyo. Ahora mismo, la competición necesita nuevos mercados, que están definidos. Necesitaríamos equipos en París o Londres y llegar a países que puedan generar recursos. Yo creo en eso, no en decir que vamos a ser muchos equipos en la Euroliga sin pensar en qué mercados aterrizamos. Esto de Dubái, por ejemplo. No tenemos más que pájaros y flores. No hay propuesta concreta de ninguna clase.