Peñarroya: «No tendríamos que haber llegado al triple de Howard ganando solo de uno»

«Satisfecho con el trabajo de los chicos» y por la victoria y molesto con los colegiados. A Joan Peñarroya no le gustó tener que sentenciar con un triple «de mucho mérito» de Howard un partido que deslizó que debería haberse resuelto antes. «Seguramente no tendríamos que haber llegado a ese último lanzamiento ganando de uno». «Tendría que haber acabado a un minuto del final», dijo en la entrevista post partido para la televisión. «No me apetece comentar la jugada», declaró más calmado en sala de prensa.

Ya no solo por la falta inexistente que los colegiados señalaron a Thompson sobre Rivero, que se dejó caer en busca de un posteo que el baskonista le negó. El técnico protestó enérgicamente el cambio del cubano por Dubljevic, mucho mejor lanzador de tiros libres. «Si sale el físio a mirarle, hay que cambiarlo. Es el reglamento puro y duro. Le he dicho de volver a salir y me ha dicho que no podía», se defendió Mumbrú.

De la séptima victoria seguida en la ACB, destacó que no fue el duelo que espera. «No hemos acabado de entrar nunca con el ritmo que pretendíamos. Para conseguir »dinamismo en un partido en el que no estábamos muy lúcidos«, Peñarroya juntó sobre la cancha en el último cuarto a Henry, Thompson y Howard. »Nos genera algún problema a nivel defensivo pero ha sido nuestro mejor cuarto ofensivo«. 27 puntos para darle la vuelta al marcador con menor anotación de la habitual para los intereses azulgranas. »Los 10 tiros libres fallados nos hace mucho daño. Que fallen Markus o Tadas no es normal. Nos hubiera dado más desahogo«.

Los elogios de Peñarroya llegaron a la hora de hacer balance global como colíder de ambas competiciones. «Ninguno lleva más victorias que nosotros. No vamos a echar las campanas al vuelo porque en una semana gira todo pero son números importantes a estas alturas». Mucho más siendo uno de los cuatro equipos que compaginas «dos competiciones maravillosas como la ACB y la Euroliga».

Preguntado sobre el partido de Costello, cuya energía volvió a ser clave, comentó que «no tenía previsto que descansara» pese a salir en el minuto 17. «Es un jugador vital, el más valorado de los nuestros en ACB por eso creo que ha hecho partidos mucho mejores». Con la condición de cabeza de serie ya casi asegurada, prefiere evitar al Valencia Basket en la primera eliminatoria del torneo copero si su exequipo acaba logrando el billete. «Es un rival temible y me extrañaría mucho que no estaría en la Copa».

Algo menos claro lo ve Mumbrú, que destacó que Howard es un «muy buen jugador que genera canastas dónde no las hay» y reconoció que Chris Jones está jugando mermado. «Estoy enfadado porque no teníamos otra opción que hacerle jugar».